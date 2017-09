Los vehículos siguen invadiendo el entorno de Gulpiyuri pese a las multas

Una treintena de vehículos permanecían aparcados a media tarde del domingo en el entorno de la playa de Gulpiyuri, en Naves de Llanes. Y el aparcamiento habilitado este verano, vacío. Ni las multas de la Policía Local, ni la señalización, que prohibe el acceso a esa zona de vehículos no autorizados, disuaden a los visitantes. Los agentes municipales han sancionado en los últimos días a decenas de coches aparcados en la finca que funcionó durante unos años como parking de la popular playa. Ya no funcionó este verano: existe un aparcamiento particular (de pago) en Naves y una senda peatonal habilitada por el Ayuntamiento desde ese punto hasta la playa. Pero muchos visitantes prefieren arriesgarse a ser multados con tal de no caminar los 1,6 kilómetros que separan el parking de Gulpiyuri. Una patrulla de la Policía Local visita a diario Gulpiyuri y Cuevas del Mar para comprobar si se cumple la prohibición de aparcar.