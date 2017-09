Llanes cierra el plan de salvamento en playas con 1.472 asistencias

El Ayuntamiento de Llanes dio por finalizado el pasado domingo el plan de salvamento en playas 2017, que se puso en marcha el 1 de julio. Durante los últimos 10 días de este servicio se contabilizaron 60 asistencias sanitarias y 6 rescates en playas. En este periodo el porcentaje de las banderas que lucieron en los arenales del concejo fue de un 26 por ciento de verdes, 52 por ciento de amarillas y 22 por ciento de rojas.

Tras casi dos meses y medio de actividad en los arenales, el balance general de incidencias, entre el 1 de julio y el 10 de septiembre, fue el siguiente. En total hubo 1.472 asistencias sanitarias, dos rescates con embarcaciones y 20 rescates en playas. Diez personas fueron evacuadas a centros hospitalarios y se contabilizaron 13 niños extraviados. En los arenales con servicio de emergencias no hubo ningún ahogado, no contabilizándose en esta estadística al hombre fallecido el 29 de julio en la playa de Buelna al no haber en este lugar servicio de rescate. Durante todo el verano el porcentaje de banderas en los arenales del concejo de Llanes fue el siguiente: verde en un 54 por ciento de los días, amarilla en un 38 por ciento y roja en tan solo un siete por ciento de las jornadas.

El plan de Salvamento en playas de Llanes 2017 se llevó a cabo en Toró, Borizu, El Sablón, Andrín, Palombina, Barru, San Antolín (Beón), Toranda, Cuevas del Mar, Vidiago, Poo (Po), Ballota, Torimbia y Cue con un total de 52 efectivos. El Ayuntamiento de Llanes realizó un importante esfuerzo económico incrementado el presupuesto del programa de salvamento hasta alcanzar los 217.633,53 euros. En 2016 dicho programa se desarrolló con una partida de 188.815´44 euros.

La financiación corrió a cargo del Gobierno del Principado de Asturias con un 18,9 por ciento y del Consistorio llanisco con el 81,1 por ciento restante. Dicho plan de salvamento en las playas de Llanes fue organizado por el Ayuntamiento llanisco y gestionado, como en años anteriores, por Cruz Roja.