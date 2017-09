El PP reclama en la Junta un estudio de viabilidad para el tren a los Lagos

C. C.

Por la izquierda, Luis Venta, José Manuel González, María Fe Gómez y la concejala María José Cueli, ayer, en Cangas de Onís. C. C.

El PP presenta hoy en la Junta del Principado una propuesta no de ley para que se ponga en marcha, a la mayor brevedad posible, el proyecto del tren de cremallera a los Lagos de Covadonga. Concretamente el grupo parlamentario popular reclamará a la Administración autonómica que inicie un estudio que teste la viabilidad técnica, jurídica y medioambiental de la infraestructura ferroviaria, según explicaron ayer en Cangas de Onís los diputados por el Oriente María Fe Gómez y Luis Venta. Los dos coincidieron en señalar que el Plan Especial de Transporte a los Lagos, implantado por el Consorcio de Transportes de Asturias, y gestionado por ALSA desde hace 12 años, ha reducido la contaminación ambiental y los colapsos circulatorios pero que los beneficios ambientales y económicos que el tren de cremallera reportaría son mayores, por varios motivos: para empezar la carretera CO-4 no requeriría de constantes obras de mejora para evitar el deterioro que produce la circulación de autobuses de gran tonelaje y que suponen una gran inversión para las arcas públicas. Más: según sus cálculos se reducirían en 460.000 los kilos de dióxido de carbono expulsados a la atmósfera y el servicio estaría operativo todo el año, no sólo en meses de máxima afluencia como ocurre con el Plan actual, vigente exclusivamente en los meses de verano, Semana Santa y Puentes.

"Es una apuesta por la modernidad y por mejorar la imagen de la comarca y de la región que pondría un buen colofón a los actos conmemorativos del centenario del parque nacional de los Picos de Europa", apuntaron los diputados, que estuvieron acompañados por el alcalde cangués, José Manuel González, del PP, quien aplaudió la propuesta de crear un estudio que sirva como hoja de ruta para las empresas que quieran participar en el proyecto del tren a los Lagos, para el que pide consenso con taxistas, ganaderos y hosteleros afectados.