El alcalde de Llanes contrapone el actual "gasto contenido" al "despilfarro del PSOE"

La mayoría con la que cuenta el cuatripartito de Llanes que integran Vecinos X Llanes, Foro, PP e IU, en el Pleno del Ayuntamiento sirvió en la tarde de para aprobar la cuenta general del año 2016. El PSOE y el edil no adscrito, Alfonso Miyares, se abstuvieron. Contención y gastos acordes con las necesidades puntuales fue el argumento utilizado por el equipo de gobierno para votar a favor de la cuenta general. Unos números que la primera teniente alcalde y portavoz de Foro, Marián García de la Llana, calificó de "espléndidos". El maratoniano pleno sirvió también para que el cuatripartito destinase el saldo positivo del presupuesto de 2016, a la ejecución de obras financieramente sostenibles en el municipio por valor de algo más de un millón de euros.

"El Ayuntamiento tiene mucho dinero porque no hace absolutamente nada", aseguró el portavoz del PSOE, José Herrero, quien, junto al edil no adscrito, Alfonso Miyares, puso en tela de juicio la manera de gastar el presupuesto de 2016. Herrero y Miyares lamentaron, por ejemplo, que de los 60.000 euros presupuestados para la mejorar los edificios de educación o la mejora de instalaciones infantiles, tan solo se gastasen 21.000. "Eso no es una buena gestión", añadió Herrero, quien lamentó que el dinero sobrante no se emplease "en el bienestar de los vecinos. Yo también ahorraría mucho si no saco del bolsillo la cartera", dijo.

El regidor, Enrique Riestra Rozas (VxLl) sacó a colación el "caso Marea", para afear al socialista su comentario. Pidió a los representantes del partido del puño y de la rosa "un periodo de ostracismo" antes de tomar la palabra para hablar de Educación. Diferenció el regidor entre el, a su juicio, gasto contenido del actual equipo de gobierno, y el despilfarro del periodo socialista ejemplarizado, según recordó, en los dos millones de euros gastados en el proyecto de un auditorio que jamás se construyó.

El portavoz del PP, Juan Carlos Armas, puso encima de la mesa la posible indemnización de "caso Kaype" (el derribo de un hotel situado en primera línea de la playa de Barru tras ser declaradas ilegales las licencias municipales otorgadas durante la etapa socialista), para defender la política de gasto contenido e inversión en lo que se considera más necesario.

La sesión plenaria sirvió para aprobar de manera definitiva y en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, el cambio del nombre de la calle Genaro Riestra por el del primer alcalde de la democracia en Llanes, José Enrique Rozas Guijarro, ya fallecido. Respaldaron el cambio el cuatripartito y el PSOE y se abstuvo Alfonso Miyares. "La labor desempeñada por José Enrique Rozas es un ejemplo para la situación actual", señaló el portavoz de IU, Javier Ardines. Todos los grupos políticos elogiaron la labor política del primer alcalde del municipio de la democracia, pariente del actual

Una de las anécdotas del Pleno ocurrió durante la votación de la moción de Foro en favor de los derechos de los pensionistas retornados, que no reciben desde hace 21 meses las transferencias de las pensiones cotizadas en Venezuela, por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Para que el presidente de la Asociación de Pensionistas y Jubilados de Venezuela (Asopeve), Sergio Primiani, leyese un comunicado sin contravenir el reglamento del pleno, se hizo un receso de cinco minutos. Todos los grupos políticos votaron a favor de la moción.