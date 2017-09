Llanes da un plazo de 48 horas al Principado para ejecutar obras en el colegio Peña Tú

El Ayuntamiento de Llanes ha dado de plazo al Principado hasta mañana, jueves, para conocer su postura en relación al derrumbe de parte del techo en las instalaciones de infantil del colegio Peña Tú. En caso de que la Consejería de Educación se niegue a acometer los trabajos de reparación, el Consistorio ejecutará las obras y pasará la factura al Ejecutivo, manifestó ayer la concejala de Educación Cultura y Deportes, Marisa Elviro (VxLl). "La seguridad de los niños es prioritaria para nosotros en estos momentos", señaló.

El Ayuntamiento de Llanes defiende que se trata de un problema estructural y debe ser el Principado el que lo solucione. Técnicos municipales que inspeccionaron el edificio tras el derrumbe acontecido la pasada semana y localizaron hasta tres puntos por donde se filtra el agua. Bajo el punto de vista de la edil, "acometer los trabajos no garantizará que se solucione el problema. Lo difícil es averiguar por dónde entra la humedad. Es un defecto de diseño y de ejecución de la obra de un edificio del año 2009", manifestó. Insistió Elviro en que el Ayuntamiento solo se tiene que hacer cargo de trabajos de mantenimiento en edificios escolares. "Haremos las obras si el Principado se niega, como también hemos limpiado las cunetas de las carreteras autonómicas pese a no ser nuestra competencia", dijo.

Lamentó también que este tipo de obras no se hayan ejecutado durante el verano, "que es cuando se deben hacer estas cosas, pues no hay clases. Tengo entendido que mientras el edificio estuvo en garantía se requirió a la empresa que subsanase los problemas, se levantaron las losetas y se hicieron trabajos pero no se solucionó el problema. Esa empresa se disolvió y ya no se puede reclamar a nadie, añadió.

De otro lado, los integrantes de la Asociación de Padres y Madres del Colegio Peña Tú de Llanes (AMPA) mantendrán hoy una reunión en la que tratarán este asunto. No descartan nuevas movilizaciones como la que protagonizaron la semana pasada, para que se una vez por todas se solucionen los problemas de humedades en el colegio Peña Tú.