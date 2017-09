Carlos: "La tierra tira, cuando vengo recupero la infancia perdida"

Carlos estuvo treinta largos años sin regresar a España. Pero nunca se olvidó de su concejo natal. Y ocurrió que un día "nos dio por venir". Lo recuerda muy bien: "bajé del coche y corrí a verlo todo, lo tenía todo en el subconsciente. No dejé caleya sin recorrer, vereda sin mirar. Todo seguía igual, solo que más abandonado, más viejo", rememora Carlos con emoción. Regresó por segunda vez en 1992, y desde entonces ha viajado a Ponga todos los años. "Podría ir a las pirámides de Egipto, pero no me interesan. La tierra tira. Prefiero volver a recuperar la inocencia perdida", resalta el empresario.

Hace tiempo quiso abrir una planta embotelladora de agua en Ponga, en Ventaniella, donde hay "un manantial maravilloso". Tenía "muchísima ilusión", pero ni siquiera obtuvo respuesta del Principado a su propuesta. "Nadie dijo nada, ni siquiera me dijeron que no, así que empezamos allá", en Argentina, donde solo hallaron facilidades.

"Nos ha ido bastante bien a todos los hermanos", destaca Carlos Pilar. "Allá somos 'los gallegos' y aquí 'los argentinos'", subraya. Dos de sus hermanos murieron el año pasado. Viven diez, ocho en Argentina y dos en España. Sus hijos se han enamorado también de Ponga. Tanto que acuden en verano (invierno en Argentina), siempre que los negocios se lo permiten, y que, cuando hubo que ponerle nombre a una de las empresas, propusieron a la Administración estos tres: "San Juan de Beleño", "Ponga" y "Asturias". Aprobaron el primero. Desde entonces San Juan de Beleño SRL (Sociedad de Responsabilidad Limitada) distribuye sus propios productos: fideos, arroz, galletas, dulces...

¿Y qué fue de aquella madre coraje, Generosa Gutiérrez? Pues en Argentina vio cómo todos sus hijos prosperaban y cómo iban formando sus propias familias y construyendo sus nuevas vidas. Regresó tres veces a Asturias y pudo abrazar a los hijos que se habían quedado y a sus nietos españoles. Cuando todos sus hijos se independizaron y se quedó sola en su casa de Buenos Aires, nunca quiso asistentas ni ayudas externas, así que al cabo de unos años varios de sus hijos se la llevaron a la ciudad argentina de Córdoba, donde, ya octogenaria, falleció de repente una mañana, mientras barría. Está enterrada en el panteón familiar del cementerio de Río Tercero, en Córdoba.