Pueblu y PP aceptan el arreglo del puente de Ribadesella si se garantiza una solución

Sí al arreglo del puente sobre la ría del Sella en lugar de esperar a la construcción de uno nuevo, pero con garantías de que solucionará los problemas de seguridad a los que se exponen los peatones que lo atraviesan. Es la opinión de Pueblu y PP, en la oposición riosellana, tras el anuncio del gobierno local, de Foro Asturias, de que trabaja con el Ministerio de Fomento en una ampliación del tablero de la infraestructura actual, un planteamiento "realista" frente a la petición de una construcción nueva.

El portavoz de Pueblu, Ricardo Cangas, explica que escucharán "la mejor solución posible. No podemos cerrarnos a pedir un puente nuevo o nada, porque acabará cayendo este mientras lo pensamos o no". Para el edil, "lo ideal es un puente nuevo. Pero si no se va a poder conseguir y hay una buena solución, deberíamos razonar". Cangas condiciona esta opción a que los técnicos aseguren que problemas estructurales del puente como la aluminosis se van a poder solucionar, así como a que la intervención garantice la seguridad. "Lo que no nos vale es un arreglo de cualquier manera", añade.

A su juicio, "además de buenas intenciones, hay que hacer más para que haya dinero", ya que en los últimos presupuestos del Estado tanto PP como Foro Asturias "votaron en contra de una enmienda presentada por Unidos Podemos a iniciativa de Pueblu para destinar una partida al puente y al colector de Cuerres", expone Cangas.

El portavoz del PP riosellano, Juan Manuel Blanco, se muestra por su parte "a favor de una reforma de la estructura del puente pero en condiciones, no vaya a ser que por hacer una chapuza que sólo sirva para lavar la imagen política se dilapide la posibilidad de hacer una infraestructura nueva".

El popular confía en que el equipo de gobierno local tenga "la deferencia" de contarles "cuál es el proyecto y qué es lo que pretenden hacer". De este modo, añade, podrán expresarse mejor "y colaborar en la futura mejora". Su grupo apoyará "un arreglo que merezca la pena y dé solución, además de al tráfico rodado, sobre todo a la problemática de la peligrosidad de los peatones" . De lo contrario, apostarán por un puente nuevo. A los populares no les consta que el proyecto de Foro "tenga ningún tipo de amparo de ninguna administración" y Blanco pide una comisión informativa "donde digan lo que quieren hacer, si es que han llegado a un acuerdo con el Ministerio o en qué se basa la reforma".