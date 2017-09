La proyección de "Birdman" marca el inicio del ciclo "Teatro en el Cine" de la Casa de Cultura de Infiesto

La Casa de Cultura de Infiesto inicia el miércoles, a las siete de la tarde, el ciclo "El Teatro en el cine" con la proyección de la película "Birdman", del director Alejandro González, protagonizada por una estrella de cine e interpretada por el actor Michael Keaton que trata de dar un nuevo rumbo a su vida. La entrada es libre. El 11 de octubre, a la misma hora, llega el turno del audiovisual "Cómicos"; el día 18 "Shakespeare enamorado", y el 25 "Ser o no ser". La actividad continuará los miércoles de octubre, informa C. C.