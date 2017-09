Llanes reparará de inmediato el coche policial con la defensa rota hace días

El Ayuntamiento de Llanes ordenará en las próximas horas subsanar las deficiencias denunciadas por el sindicato USIPA en uno de los vehículos utilizados por la Policía Local de Llanes para patrullar. El edil del PP, Juan Carlos Armas, aseguró ayer desconocer por qué el jefe de servicio no ordenó llevar a cabo la reparación de la defensa trasera del vehículo, sujeta desde hace días con cinta americana. "Me enteraré de por qué no se ha reparado y se llevará al taller de inmediato", señaló.

Armas aseguró desconocer el motivo por el cual el inspector jefe de la Policía Local, quien, según USIPA, tiene la competencia para ordenar el arreglo del coche, no ha cursado los trámites correspondientes para llevarlo al taller. "Cualquier vehículo de renting como este tiene unos protocolos de actuación. Se da un parte de avería y se lleva al taller. Arreglar una defensa se puede hacer en una mañana. Desconozco por qué ese parte no está hecho", dijo. El sindicato USIPA asegura que el mantenimiento de los vehículos y sus condiciones de limpieza son "deplorables".

En relación a la comisión de investigación puesta en marcha por el cuatripartito la pasada primavera para conocer en profundidad los problemas que desde hace años ocurren en el seno del cuerpo armado, Armas, presidente de dicha comisión, aseguró que las conclusiones de la misma se harán públicas en los próximos días. "Ya han sido elaboradas, pero aún no son definitivas", manifestó.