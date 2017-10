El Mercáu Tradicional de Mestres, de récord con cuarenta y cinco puestos de artesanía

C. C.

Eva Alonso vende empanadas y postres en el Mercáu. C. C.

El XII Mercáu Tradicional que ayer se celebró en Mestres sirvió para calentar motores para el 46º. Festival de la Avellana, que pondrá a la venta más de seis toneladas del fruto seco hoy en Infiesto. Un total de 45 puestos, cifra récord, tomaron parte en el evento, impulsado por la Asociación Cultural de Mestres, que trabaja para que sea reconocido como de "interés turístico regional".

Bolsos de tela, pulseras de cuero, jabones naturales o juguetes de madera fueron sólo algunos de los artículos que se pusieron a la venta aunque los más demandados fueron los puestos de comida. En el de la vecina de Mestres Eva Alonso podían degustarse empanadas, carbayones y otros dulces como lenguas de avellana que hicieron la delicia del numeroso público asistente. "Da gusto ver el barrio tan animado, con más puestos que nunca" señaló esta lugareña de 18 años de edad.

Para algunos emprendedores como el vecino de Cantabria José Antonio Fernández era la primera vez en el mercáu tradicional piloñés pero no la última, según matizó. Él y su pareja Dolores Gómez no daban a basto a freír rosquillas caseras, hechas "in situ" con una mezcla a base de harina, azúcar, leche y aroma de limón y anís, entre otros ingredientes. "El 90% del tiempo las vendemos en Asturias porque nuestro productos están muy bien valorados aquí", celebraron.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue la lectura del pregón a mediodía a cargo de la vecina Raquel Cuyar, que estuvo acompañada por las autoridades locales. Cuyar, natural de Riofabar, hizo un repaso de lo mucho que había cambiado el barrio de Infiesto desde que ella se había instalado en él hace cuatro décadas.

La mujer no pudo contener las lágrimas al recordar el nombre de algunos de los vecinos fallecidos como Tino el Palista. Cuyar, que llegó a ser alcaldesa pedánea de Mestres, dejó elegido pregonero para el Mercáu del año que viene. Será Miguel Ángel Fernández Ordóñez, más conocido como "Cuqui".

Por su parte, el alcalde de Piloña, el socialista Iván Allende, puso en valor la labor de la Asociación Cultural de Mestres para sacar adelante el evento, que estuvo conectado durante todo el día con el centro de la capital avellanera a través de un trenecillo gratuito.

Ni la amenaza de lluvia reinante durante todo el día impidió que cientos de personas se acercaran a Mestres, donde seres mitolóxicos y un "borrachín" ambientaron el Mercáu. El grupo de teatro de Sevares "Ensin Reparu", que este año celebra sus bodas de plata sobre los escenarios, aportó su granito de arena al evento con la representación de una obra costumbrista a la que siguieron juegos infantiles y una verbena.

Por otro lado, el Santuario de La Cueva fue el escenario donde los avellaneros de 2017, los jóvenes Rita Martínez y Ricardo Sánchez, realizaron ayer la ofrenda del fruto. El 46.º Festival de la Avellana abrirá hoy sus puertas en la Plaza del Ganáu de Infiesto a partir de las diez de la mañana y tendrá como pregonero, a mediodía, al comerciante y montañero piloñés José Ramón Ramón Cortina "Pin Rafer". Un total de 83 cosecheros y 60 artesanos participan en el evento, que como novedad cuenta con el I Encuentro de bandas de gaitas de La Avellana (18.00 horas), en el que participa la banda de gaitas Los Yerbatos de Bimenes, La Kadarma de Nava, Picos de Europa de Cabrales y la local Sidrón.