"Si la ampliación garantiza la seguridad, nos valdrá perfectamente", afirman los socialistas

La opción de ampliar el tablero del actual puente para solucionar los problemas de seguridad vial de peatones y ciclistas en el paso sobre la ría del Sella -en la que trabajan el Ayuntamiento y el Ministerio de Fomento, y que, además, se recoge en el PGO- también gusta a los socialistas, "si asegura la estructura del puente y garantiza la seguridad". Así lo explica el portavoz del grupo de la oposición, José Luis Díaz Bermúdez, quien remarcó que la postura de su partido ha sido la misma desde el mandato en el que gobernaron en coalición con IU. "En su día Ramón Canal como alcalde y los socios de gobierno llegaron incluso a un acuerdo para la ampliación del puente", apuntó el socialista, para quien "entre comer a la carta y no comer hay una opción muy digna: el menú del día". Pese a que "lo ideal" sería tener un puente nuevo, si la intervención asegura "que las pilastras del puente están en buen estado" y logra que la infraestructura tenga "capacidad para unas aceras dignas y un carril bici", los socialistas no ven motivo para oponerse. El PSOE llevó en campaña electoral la propuesta de que la ampliación fuera acometida por el Ayuntamiento: "en lugar de gastar 300.000 euros en una piscina en la cetárea, por qué no ampliar el puente". Los otros dos grupos de la oposición, Pueblu y PP, coinciden en la esencia de que una ampliación con garantías sería una opción válida.