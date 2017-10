Instalaciones para el descenso del Sella en Ribadesella

El Pleno de Ribadesella aprobó ayer el crédito extraordinario para financiar el embarcadero de canoas en el río Sella, a la altura de Lloviu. La medida salió adelante con los votos de Foro Asturias (en el gobierno local), PP y PSOE, frente a la oposición de Pueblu y la abstención de la edil no adscrita, Verónica Blanco. El PP pidió que se proyecte una segunda fase con un centro de recepción de visitantes al que dotar de duchas, vestuarios y un bar con el que recuperar la inversión. La alcaldesa, Charo Fernández Román, explicó que no se incluyeron ese tipo de instalaciones por los problemas que ponía Medio Ambiente, aunque sí estaban en la idea inicial. La regidora no descartó seguir intentando conseguir la autorización.