Castaño: "Necesitamos mujeres que defiendan políticas feministas"

El concejo de Ponga es estos días la capital asturiana de la lucha contra la violencia machista. Ayer comenzaron en el centro cultural pongueto las I Jornadas por la igualdad y contra la violencia de género con la charla "Mujeres y política", a cargo de Jéssica Castaño, presidenta de la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas de Asturias.

El consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, inauguró las jornadas en compañía de la alcaldesa de Ponga, Marta Alonso. La cantante Anabel Santiago, en compañía del guitarrista Xulio Arbesú, puso la nota musical.

"Queremos desterrar el mito de que las mujeres se incorporaron a la política en los últimos años del siglo XX. Clara Campoamor ya hacía política en los años 30 del siglo XX. Franco invisibilizó a las mujeres pioneras en política y las borró de la historia" señaló Jéssica Castaño, que reclamo más puestos de responsabilidad para las mujeres en primera línea política y subrayó la importancia de respetar las cuotas de paridad en las listas, así como la necesidad de aumentarlas.

"Las mujeres tenemos más difícil llegar a lo más alto en política, pues las cargas familiares siempre nos afectan más. Las mujeres que están en política, por lo general, son las que menos cargas familiares tienen", añadió.

Subrayó Castaño la necesidad de contar, en política, con mujeres que defiendan valores de igualdad. "No queremos presidentas de Gobierno como Margaret Thatcher. No nos sirven. Necesitamos mujeres políticas que defiendan políticas feministas. Esto no es anteponer los intereses de la mujer", precisó, "es hacer políticas de igualdad que no se queden solo en una ley que quede reflejada en un papel", manifestó Castaño.