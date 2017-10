"Hay muchos más turistas extranjeros, que gastan un 50% más que el nacional"

Bruno Lombán es el presidente de la asociación Hostelería de Ribadesella. Propietario de dos restaurantes en la villa riosellana, confirma los buenos pronósticos que se prevén para este puente.

- ¿Será tan bueno este puente del Pilar?

-A juzgar por las reservas que hay, se prevé que sí. Estas fechas no suelen fallar.

- ¿Es realista hablar de recuperación del turismo a cifras anteriores a la crisis?

-La cosa mejoró, no está tan achuchada. Este verano, en el mes de julio, hubo un parón y fue peor que el del año pasado. Pero pudo haber sido por el mal tiempo. Por otra parte, hay muchísimos más turistas extranjeros. Su presencia se nota todavía ahora, en octubre.

- ¿Se nota en el gasto?

-Sí se nota porque no tienen problema. Es difícil que los nacionales mantengan el nivel de gasto de antes de la crisis, pero los extranjeros, sí. En restauración, al menos, piden un primero y un plato para cada uno, el vino que les apetezca y postre. Gastan tranquilamente un cincuenta por ciento más que los nacionales. Además, es gente educada y que disfruta mucho.

- ¿Cree que la atracción de turismo extranjero debiera ser una de las líneas a seguir en Ribadesella y en la comarca oriental?

-Fuera de temporada, sí. En temporada alta, en julio y agosto, prácticamente no los ves. Pero en mayo, junio, septiembre y octubre, sí. Son turistas que no buscan sol y playa, sino otro tipo de atractivos, culturales y gastronómicos. Otra de las diferencias es que el extranjero está tres o cuatro días en Ribadesella y se mueve: en una hora está en Oviedo, en Santander, en Picos de Europa... He tenido americanos que al día siguiente estaban en San Sebastián. Por otra parte, el nacional es de piso y el extranjero, de hotel, come y cena fuera.

- ¿Cómo se podría aumentar la presencia de este turista extranjero?

-Haciendo promoción fuera, que ya se está haciendo. Pero el retorno no es tan inmediato, lleva un tiempo: sembrar y, poco a poco, recoger.