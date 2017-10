Pueblu denuncia que la RTP no incluye la plaza de secretario de Alcaldía

Pueblu denunció ayer que el gobierno de Ribadesella, de Foro, no haya incluido en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) la plaza de secretaria de Alcaldía. Este fue uno de los requisitos que la formación puso para aprobar los presupuestos municipales en 2016. La oposición rechazó incluir en aquellas cuentas un cargo de confianza cuyo destinatario "no tendría más mérito que el de contar con la absoluta confianza de la Alcaldesa", explica Pueblu. A la respuesta de Foro de dejar que el siguiente gobierno decida qué hacer y la imposibilidad de contratar, Pueblu repone que ambos motivos "son falsos: tener la plaza en la RPT no te obliga a cubrirla y sí se crea una segunda plaza fija" en la Casa de Cultura.