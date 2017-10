Luis Mier gana el concurso de expositores de la 31.ª Feria de la miel canguesa

C. CORTE

Luis Mier recibe de manos del concejal José Carbonell el premio al mejor expositor de la Feria de la miel, en Cangas de Onís. C. CORTE

Luis Mier, vecino de Benia de Onís, se llevó el primer premio al stand de la 31.º Feria de la miel del oriente de Asturias que el Ayuntamiento organizó el jueves en Cangas de Onís de forma paralela al 77.º Concurso-Exposición de Quesos de los Picos de Europa. En total participaron 14 puestos de venta de miel.

El ganador de la Feria de la miel puso a la venta 70 kilos a un precio de nueve euros el kilo. "La venta fue regular", aseguró el oniense. Mier aseguró que la apicultura vive un mal momento como consecuencia de los ataques de la avispa asiática. "Por su culpa las abejas no salen de la colmena y terminan muriendo", contó. El ganador del concurso de stands afirma que el año pasado perdió dieciséis colmenas por este motivo. "Tenía un nido de avispa asiática a quinientos metros que por suerte desactivó el Principado pero me pregunto por qué la Consejería paga los daños del lobo y no los que comete la avispa", reflexionó.

La especie invasora genera importantes perjuicios al sector apícola, dado que acaba con las colmenas locales en poco tiempo; daña la biodiversidad y crea alarma social porque muchos de los nidos están en entornos urbanos.

El también conocido como avispón es originario del sureste asiático. Fue detectado por primera vez en Europa en Lot-et-Garonne, en Francia. Al Principado llegó en 2014, al menos según los datos de que dispone la administración. El Principado puso en marcha un protocolo de actuación, pero el insecto continúa su expansión. Según los expertos, la avispa asiática está colonizando el norte de España a un ritmo de unos 50 kilómetros al año. Puede comer entre 25 y 50 abejas diarias.