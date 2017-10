Infiesto celebra el Día europeo de concienciación sobre el paro cardiaco con un taller de reanimación

C. C.

María Jesús Rodríguez imparte un taller de RCP en Infiesto. C. C.

Una decena de asistentes al curso de cuidadoras de personas dependientes que la Asociación El Prial oferta en Piloña celebraron ayer el Día europeo de concienciación sobre el paro cardiaco. Lo hicieron participando en Infiesto en un taller sobre reanimación cardiopulmonar (RCP) impartido por la enfermera del centro de salud de Infiesto M.ª Jesús Rodríguez, quien hizo hincapié en la importancia de actuar con inmediatez sobre el afectado y no dejar nunca de darle el masaje cardiaco, informa C. C.