Oleada de indignación al despeñar varios senderistas a un jabalí en la Ruta del Cares

Una imparable ola de indignación y de rabia recorrió ayer las redes sociales tras hacerse viral un vídeo en el que media docena de excursionistas, en la Ruta del Cares, en el corazón mismo del parque nacional de los Picos de Europa, acorralan con palos a un jabalí malherido y acaban provocando que se despeñe por un precipicio. La crudeza de las imágenes generó un tsunami de condena y desaprobación, que ha llegado a todos los rincones del país, e incluso al extranjero.

La Guardia Civil, a través de su cuenta de Twitter solicitó la colaboración ciudadana para que lo ocurrido no quede impune. Determinar el día exacto en el que tuvieron lugar los acontecimientos es, según las fuerzas del orden, "clave" para dar con los responsables, aunque insisten en que la tarea no será fácil. La patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) con sede en Panes (Peñamellera Baja) se ha hecho cargo de la investigación.

"Animales de dos patas". Así calificó el edil de Cultura de Cabrales, Fernando Nava, a los autores. El Consistorio está en "continuo contacto" con la Guardia Civil y con los responsables del parque nacional de los Picos de Europa y no descarta emprender acciones legales contra los responsables del acto, ampliamente censurado en las redes sociales.

Nava visitó ayer la zona donde se despeñó el jabalí, ubicada justo después de la zona de Los Collaos, a una media hora a pie del inicio de la Ruta del Cares, que une Poncebos con Caín (León). Aseguró que no hay rastro alguno del animal en forma de huesos, sangre o pieles, lo que podría indicar que el vídeo pudo ser grabado hace varios días. "Si hubiera sido ayer o anteayer lo normal es que los buitres hubiesen dejado algún rastro de huesos esparcidos por la zona o de pieles", dijo Nava. "El animal parece herido. Lanza bocados pero no mueve las patas de atrás. Igual tuvo una caída y le encontraron allí. Si hubiera estado bien hubiera salido corriendo y se hubiera llevado por delante a cualquiera", aseguró Nava.

Lo ocurrido ha levantado ampollas entre los colectivos animalistas. Fructuoso Pontigo, portavoz de la Coordinadora Ecoloxista d'Asturies, tachó de "desalmados" a los autores de una "salvajada" que a su juicio "no tiene ni pies ni cabeza". Exigió que el parque nacional, "que no deja arrancar una flor ni colocar el trípode para hacer una fotografía", actúe de inmediato para aclarar lo ocurrido. "Aunque el Código Penal no prevea sanciones por este tipo de acciones la ley de Parques Nacionales prohíbe taxativamente molestar a los animales y la acción puede ser objeto de una sanción administrativa", indicó.

El responsable de la ONG llanisca "Mundo Vivo", el veterinario Luis Bernardo, no descarta presentar una denuncia y presentarse como acusación particular. "Los que han hecho esto han demostrado ser gente enferma, sin empatía de ninguna clase y potencialmente peligrosa para la sociedad. No entiendo que haya personas que estén haciendo una actividad de senderismo en plena naturaleza y comentan semejante barbaridad. Es una vergüenza", dijo indignado.

Tras ver el vídeo, Bernardo señaló que el animal ya estaba herido antes de caer por el barranco. "El jabalí no estaba bien. No sabemos lo que pasó antes. Fuera lo que fuera es una barbaridad lo ocurrido. Si el animal hubiera estado bien no lo hubieran podido acorralar. Es una animal agresivo y se hubiera defendido", explicó.