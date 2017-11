"Fue una salvajada en toda regla", dicen los turistas sobre el jabalí despeñado en el Cares

A doscientos metros del lugar donde cayó el jabalí despeñado por siete personas en la ruta del Cares, la guardería del Parque Nacional de los Picos de Europa encontró ayer por la mañana los restos del animal. El vídeo donde se graba el deplorable suceso que ha causado una oleada de indignación en todo el país y que se hizo viral el jueves, fue grabado el pasado 3 de noviembre, según hizo público ayer la Guardia Civil.

La investigación que sobre lo ocurrido está llevando a cabo el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) del instituto armado ha podido averiguar que minutos después de que los excursionistas empujasen al animal precipicio abajo, el 112 recibió una llamada alertando de lo ocurrido. El jabalí estaba malherido en el momento en el que fue rodeado por los senderistas. Un guarda del parque se desplazó hasta la zona, pero en aquel momento no dio con el jabalí, al parecer porque no recibió una descripción precisa del lugar donde ocurrieron los hechos (pasada la zona de Los Collaos). El cuerpo armando sigue con la investigación para determinar quién grabó el vídeo. Al ser la víctima un animal silvestre y no doméstico, las leyes no contemplan el delito de maltrato. No obstante, los responsables de tirar al jabalí por el barranco sí se pueden enfrentar a una sanción administrativa, al haber ocurrido los hechos dentro de un espacio protegido.

El desagradable suceso era la comidilla entre los excursionistas que ayer hacían la ruta del Cares. A los madrileños Raquel Romero y José Luis Sanz les enseñaron el vídeo en el hotel de Cangas de Onís donde se hospedan mientras pasan unos días de vacaciones. No salían de su asombro. "Es una salvajada en toda regla", señalaron. "Somos nosotros, los seres humanos, los que entramos en su hábitat, y encima les hacemos estas cosas. A la gente se le olvida que a estos lugares venimos de prestado a ver el paisaje y a estar en su ambiente", señalaron. El burgalés Enrique Pérez comentó que se enteró de lo ocurrido a través de internet. "Es una salvajada. Si una persona trata así a un animal puede hacer lo mismo con una persona. No entiendo como alguien puede hacer esto", lamentó.

Los zaragozanos José Cambero, Alberto Abinzano y Javier Aisa realizaban ayer la ruta del Cares en compañía del perro del primero, "Rocky". "No tengo palabras para describir lo que sentí al ver las imágenes. Solo se me ocurren insultos hacia las personas que lo hicieron. Es sorprendente que a esta gente no se le pueda hacer nada", dijo Cambero. "Si el animal estaba herido y podía poner en riesgo a las personas que pasaban por ahí, cabía esperar otro comportamiento por parte de la gente que lo tiró por el barranco. El vídeo en sí es muy lamentable. Yo he andado mucho por el monte y el jabalí no es un animal que ataque porque sí. Podían haber tomado otra decisión, si es que se sintieron atacados, antes que tirarlo por el precipicio", dijo Abinzano. Javier Aisa también censuró las imágenes. Sostiene que lo lógico, al ver un animal salvaje herido, era alejarse del mismo, "no acorralarlo y tirarlo".

Jéssika Bretón y José Carlos Gómez eran de los pocos excursionistas que aún no habían tenido noticias sobre el vídeo. Tras conocer la historia en plena ruta del Cares no salían de su asombro. "Hacer algo así es deplorable. Y encima en un parque nacional. No es de buenas personas esa acción", coincidieron.

Los madrileños Daniel Sánchez y Marina Quesada calificaron lo ocurrido de "lamentable". "Encima de que venimos a su territorio, molestar a los animales y hacer estas cosas es incomprensible. Es una acción condenable desde todos los puntos de vista que no debería quedar impune", aseguraron. En similares términos se expresó el bilbaíno Íñigo González. "Es algo que no se ve todos los días y por lo inusual del hecho es noticia. Es una salvajada. Quizás este tipo de cosas pasan más a menudo de lo que pensamos, pero no trascienden".

El vallisoletano Manuel García hacía ayer la ruta del Cares junto a su mujer y su hijo. "Me parece fatal por el sufrimiento del animal, por un lado, y porque algo así se grabe y se suba a las redes sociales, por otro. Es un comportamiento sancionable, bajo mi punto de vista, por ambos motivos", manifestó. El toledano Raúl García no había visto el vídeo aún, pero sí tenía conocimiento de lo ocurrido a través de la prensa. "No sé en qué cabeza cabe hacer algo así, es indignante. Deberían existir penas severas para ese tipo de acciones", dijo.

El madrileño José María Pérez conocía la existencia del vídeo pero desconocía que lo ocurrido hubiese tenido lugar en la ruta del Cares. "Son imágenes muy impactantes y desagradables que a nadie dejan indiferente. Actuar así es una salvajada, en el Parque Nacional o en una granja. No se puede justificar lo ocurrido".