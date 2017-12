Los niños traen la Navidad a Lastres

"Mi hijo Diego siempre me pedía que le llevara a Gijón a ver la Navidad porque aquí no la había". La madre de Diego, Clara Roza, secretaria de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del Colegio Matemático Pedrayes de Lastres, se dio cuenta de que su hijo tenía razón: el pueblo casi no estaba decorado con las luces y los adornos típicos de estas fechas. Y decidió que había que ponerle remedio.

Roza se reunió con el resto de padres y encontraron la solución. Recordaron lo bonito que había quedado Lastres el año pasado para el concurso "Luce tu pueblo", en el que quedaron finalistas y, aunque no ganaron, la localidad colunguesa nunca había estado tan engalanada. Y esos adornos iban a quedarse en un almacén este año, así que recuperaron todo el material. Ya solo quedaba movilizar a los niños y ponerse manos a la obra.

"Como era algo que hacíamos por los niños, para que disfrutaran de los adornos, decidimos decorar la zona de la iglesia y el parque, que es donde ellos están a todas horas", explicó la presidenta de la AMPA, Brígida Álvarez. Y los niños, claro, encantados. Lucía Montoto, por ejemplo, contó que se había "divertido mucho" poniendo los adornos, y Marina Llera explicó que querría que el año que viene decoraran "más partes de Lastres". Además, la AMPA comenzó a pensar otras actividades para sus hijos para estas fechas. Así, Anabel Muñiz se puso en contacto con la organización "Clowntigo Payasos de Hospital" y decidieron que los escolares llastrinos realizaran unos muñecos de trapo para después hacérselos llegar a los niños ingresados en el área de Oncología del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). "Es algo muy bonito y con lo que podemos concienciar a nuestros hijos", comentó Muñiz. La experiencia fue tan buena que ya piensan en repetir el año que viene.