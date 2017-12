Exigen que se prohíban los camiones en la Calleja del Sordo, en Panes

"No pararé hasta conseguir que la calle se señalice de manera correcta y se eviten los problemas de seguridad que desde hace años existen para los peatones". Covadonga López Melero lo tiene muy claro. Removerá, si es preciso, Roma con Santiago para que los organismos públicos señalicen de manera correcta La calleja del Sordo, situada en Panes, Peñamellera Baja. Asegura que dicha calleja es muy transitada y está mal señalizada desde hace años sin que Ayuntamiento de Peñamellera Baja haga por nada para solucionar el problema.

La calleja del Sordo es una calle estrecha, de menos de cuatro metros de anchura, en la que no pueden cruzarse dos coches. Pese a ello, por este lugar está permitida la circulación en los dos sentidos de la marcha. Además, en uno de los accesos no existe señal que prohiba la circulación de camiones, lo que sí ocurre en el otro extremo. El pasado día 31 de agosto, una menor sufrió una contusión en la cabeza como consecuencia del golpe que recibió del retrovisor de un camión. Al día siguiente de este suceso sostiene Covadonga López Melero que acudió al Ayuntamiento para solicitar la colocación de una señal que impida el tránsito de vehículos pesados por esta vía. "Han pasado cuatro meses y no he recibido contestación alguna", explica.

En septiembre López Melero expuso el problema ante la Delegación del Gobierno mediante una carta. "Me contestaron que las competencias en seguridad vial corresponden al Ayuntamiento", dice. La misma contestación recibió de la Guardia Civil.

Sostiene esta lugareña que en los próximos días enviará una carta al Defensor del Pueblo para exponerle la problemática. "Me da la impresión que se pasan la pelota unos a otros y nadie va a hacer nada hasta que ocurra una desgracia", manifiesta.