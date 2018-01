El PSOE acusa al Consistorio de Cangas de hacer informes a la carta sobre el instituto

C. C.

Marcos Gutiérrez.

El diputado del PSOE por el Oriente en la Junta General, Marcos Gutiérrez Escandón, acusó ayer al alcalde de Cangas de Onís, José Manuel González Castro (PP), de mala gestión y de ser un "irresponsable" por no conceder la licencia que posibilitaría la inmediata puesta en marcha de las obras para construir un nuevo instituto en Cangas de Onís. Según los socialistas, el equipo de gobierno "prioriza los intereses partidistas y electorales sobre los de los alumnos", quienes reciben clases en aulas prefabricadas desde enero de 2015.

La polémica sobre dónde ubicar el nuevo instituto enfrenta al Ayuntamiento, bajo el signo del PP, con el gobierno socialista del Principado. Los segundos defienden la ubicación en el patio frontal y pegado a la calle. El consistorio aboga porque se ubique sobre el viejo, cerca del río. Castro niega la existencia de un informe de la Confederación Hidrográfica que desaconseje su construcción donde estaba el anterior, pendiente de demolición, y asegura que hay un informe de la oficina técnica que no recomienda levantarlo donde desea el Principado.

Según Gutiérrez, los informes esgrimidos por González Castro para no conceder la licencia están elaborados "a la carta". "No hay un informe técnico que avale eso que está diciendo. Los problemas del edificio que hay que derribar existen por la cercanía del río. Por eso se optó por la opción de construir el nuevo lo más lejos del río", señaló el socialista. Indicó también que no existe ningún informe de Confederación "firmado ni registrado" que avale la postura del Ayuntamiento.

"Entre el 24 de noviembre de 2016 y el 22 de agosto de 2017 nadie puso en entredicho la ubicación del edificio. En ese tiempo se llevaron a cabo todas las gestiones y se hizo el proyecto, que costó 72.000 euros. Si se cambia la ubicación se tirarán a la basura esos 72.000 euros", subrayó el diputado, quien, además, advirtió de que un cambio de ubicación retrasaría la construcción del edificio; "en el mejor de los casos, se acabaría a principios de 2021".