Vandalismo y gamberradas en la noche de Reyes en Cangas de Onís C. CORTE / J. M. CARBAJAL

La noche de Reyes se saldó con pequeños actos vandálicos en Cangas de Onís que nada han gustado a los vecinos. Sin gracia dicen los vecinos del acto de Les Roces: alguien arrancó de cuajo uno de los árboles del ajardinado de la acera principal (en la foto de la izquierda). Creen que fue hacia las tres de la mañana y fue perpetrado por alguien con una motosierra, informa C. C. En Cangas de Onís el lanzamiento de un petardo estuvo a punto de quemar el mobiliario de la terraza de una céntrica cafetería ubicada en el parque municipal (a la derecha). Se desconocen los motivos de la gamberrada en la noche de Reyes. La Policía Local sofocó el fuego con extintores, informa J. M. C.