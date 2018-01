Los padres de Cabrales, "indignados" tras volver a quedarse sin pediatra

Cabrales vuelve a quedarse sin pediatra. La profesional con plaza en Llanes desde octubre, encargada de desplazarse para pasar consulta al concejo cabraliego y a ambas Peñamelleras, se ha trasladado mediante una bolsa de empleo al Hospital de Cabueñes (Gijón). Entre los tres concejos son unos 300 niños los afectados.

Por eso, los padres vuelven a alzar la voz ante la falta de pediatras en el concejo tan solo unos meses después de sus protestas durante el pasado verano por este mismo motivo, cuando llegaron incluso a concentrarse a las puertas del Hospital de Arriondas. "Estamos otra vez sin pediatra e incluso ahora estamos peor que antes, porque quien venga tiene que hacerlo en sustitución, no con plaza fija, y es muy difícil que haya alguien que quiera cubrir esa plaza en estas condiciones", se lamenta la portavoz de los padres, Begoña Díaz. Cuenta que cuando los niños se ponen enfermos, los llevan a los centros de salud de Llanes y Cangas de Onís donde les hacen "el favor" de atenderlos, ya que no tienen obligación. Además, se queja de que, ante la falta de pediatras, los profesionales que suelen sustituirles son los médicos de familia y considera que "no debería ser así porque no es su especialidad".

Ante tantos problemas, Begoña Díaz pide que los niños de Cabrales tengan como referencia bien el centro de salud de Llanes o bien el de Cangas de Onís, lo que considera que solucionaría en parte el problema. "Es indignante que estemos en esta situación, lo que estamos viviendo es una anarquía", lamenta. Además, Díaz destaca que esta solución también ayudaría a paliar otra dificultad, el poco tiempo que los profesionales están en cada uno de los concejos. "El pediatra solo pasa dos horas a la semana en Carreña y otras tantas en Panes, eso no es nada argumenta.

En la Consejería de Sanidad de Principado comprenden a los progenitores de Cabrales y las Peñamelleras. Fuentes de la Consejería explicaron ayer a LA NUEVA ESPAÑA que ya se encuentran "buscando a un pediatra en sustitución para que cubra esa plaza" y comentaron que "en el momento en el que aparezca alguien que quiera cubrirla, tendrá el contrato encima de la mesa".

Eso sí, en el Principado explican que el problema radica, sobre todo, en que "en Asturias tenemos pocos pediatras, ese es el motivo principal".