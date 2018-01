Ciudadanos Ribadesella exige mejorar la recogida de basuras

Ciudadanos Ribadesella quiere que el Ayuntamiento ejerza un "control mayor" sobre la empresa FCC, encargada del servicio de recogida de basuras, ya que en las zonas rurales se están dando casos en los que los contenedores no están limpios y presentan malas condiciones. Por esto exigen al consistorio que se asegure de que la compañía que cuenta con la concesión de este servicio está "cumpliendo con el número de veces que debe limpiar los cubos al año por contrato". "Privatizar un servicio no quiere decir abandonarlo, hay que hacer un seguimiento y, en caso de que no se cumplan los contratos, llamar la atención a las empresas y, en casos extremos, incluso rescindirlos", dice el portavoz local de la formación naranja en el concejo, Luis Fuentes. Además, desde Ciudadanos piden también el arreglo del punto de recogida de basura del pueblo de Meluerda, ya que se inunda con las lluvias. Si bien consideran que el lugar es el "ideal" para dar servicio a las 15 viviendas que hacen uso de él, piden que se realice un drenaje para que los vecinos no vuelvan a vivir dificultades al depositar la basura en los contenedores los días de lluvia, en los que para llegar a los cubos deben pasar por un gran charco, informa C. MURUZÁBAL