El gobierno de Llanes apoya al Alcalde, investigado por un contrato menor

El cuatripartito de Llanes cerró ayer filas en relación al alcalde de Llanes, Enrique Riestra Rozas, investigado por la fiscalía en relación a un informe por valor de 8.250 euros más IVA que solicitó a la empresa NuVe Consulting mediante un contrato menor para verificar el proyecto de presupuestos de 2016 elaborado por su socia de gobierno, Marián García, y la cuenta general de 2015.

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Llanes, Juan Carlos Armas, mostró su apoyo al regidor llanisco. "A pesar de que en su momento dejamos claro que no estábamos de acuerdo con que se hiciese ese estudio de verificación, entendemos que era una prerrogativa que podía utilizar. Estaba en su derecho. Pidió varias ofertas y se escogió la mejor mediante la firma de un contrato menor". La edil de Foro, Marián García de la Llana, evitó entrar en profundidad en el asunto. Dejó claro, eso sí, su incomodidad "por la judicialización de la vida política". De la Llana no pone en tela de juicio el proceso de contratación llevado a cabo por el regidor llanisco. "Me cuesta creer que existan irregularidades. Es un proceso muy sencillo", señaló. Para el edil de Izquierda Unida, Javier Ardines, la denuncia "es un capítulo más del esperpento en que se ha convertido la política en Llanes. En su día buscó asesoramiento externo porque le amenazaron con que los presupuestos podían ser nulos de pleno derecho", dijo. Aseguró desconocer cómo fue el proceso de contratación y manifestó que no pone en duda la actuación del Alcalde. "Si eso es prevaricar, no entiendo nada de justicia", indicó.

El portavoz del PSOE, José Herrero, anunció que su partido estudiará en los próximos días si se persona en la causa abierta contra el Alcalde, y mostró "prudencia y respeto" al trabajo de la justicia. "Ya advertimos cuando el interventor presentó un reparo a la factura por la contratación del informe que lo que estaba pasando nos parecía grave", dijo. Herrero invitó a Foro y PP, socios de gobierno de Riestra, quienes mostraron en su momento su desacuerdo con éste por pedir dicha verificación, "a pedirle explicaciones". Herrero le dijo al regidor que se aplique a sí mismo los criterios que exige cuando son otros los investigados. "Espero que contrate su propio abogado y procurador, y que no sean los servicios jurídicos municipales u otros contratados a tal efecto los que le representen", subrayó.