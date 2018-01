Miyares dice que no pone la mano en el fuego por nadie en materia de contratación

El edil no adscrito en el Ayuntamiento de Llanes, Alfonso Miyares, aseguró ayer que no pondría la mano en el fuego por nadie del Ayuntamiento de Llanes en lo referente a la adjudicación de un contrato menor. El antiguo edil de VxLl, expulsado de la agrupación de electores tras votar en contra de los presupuestos de 2016, pese al mandato de la asamblea vecinista, que dio por buenas las explicaciones del informe encargado por el regidor en relación a la legalidad de las cuentas municipales y por el cual ahora es investigado el alcalde, asegura desconocer cómo se llevó a cabo el procedimiento para que Riestra lo adjudicase. "No sé como se hizo", aseguró. Señaló éste que el 94 por ciento de los contratos que firma el Ayuntamiento de Llanes son menores, "y en el 56 por ciento de los casos con dos licitadores o menos, lo que quiere decir que se dan a dedo. Viendo esta situación que se está dando ahora en el Ayuntamiento y que se dio en el pasado, yo no puedo decir que se hizo correctamente. Eso lo deberá dirimir un juez", dijo.