Foro, PP e IU cierran la puerta a la moción de censura que plantea el PSOE en Llanes

Un terremoto político ha provocado en Llanes la noticia adelantada por LA NUEVA ESPAÑA de que el PSOE local explorará la posibilidad de una moción de censura que arrebate la alcaldía al actual regidor, Enrique Riestra Rozas (VxLl). Sin embargo, los socios de gobierno de Vecinos por Llanes (Foro, PP e IU), parecen descartar un acercamiento a los socialistas que facilite un cambio de rumbo municipal. Para que la operación tuviera éxito, el PSOE necesitaría el apoyo de dos ediles.

El regidor, Riestra Rozas, señala que el deseo de los socialistas de activar una moción de censura "pone de manifiesto el poco respeto que demuestran tener por los ciudadanos". Recuerda además que el líder de la oposición declarará hoy como investigado por el denominado "caso Fombella", arquitecto que prestó servicios al Ayuntamiento entre 2006 y 2015 con sendos contratos menores, llegando a cobrar por ello medio millón de euros. Dice Riestra que el PSOE le quiere "quitar de en medio" para reactivar la "trama clientelar" tejida durante los 28 años que estuvieron al frente del Ayuntamiento.

Riestra se despacha a gusto. Remarca que Herrero, como edil de Urbanismo, fue responsable con su firma de la licencia del Kaype. "Pretende sumir en la amnesia a la sociedad llanisca", indica el alcalde, que asegura también que los socialistas "no toleran que otros gobiernen".

El regidor confiesa también que "lo podríamos hacer mejor, lo hemos intentado y no nos lo han permitido, pero desde luego no lo haríamos con mayor desvelo ni honestidad". Riestra pide a los llaniscos que no se dejen engañar "por los cantos de sirena del PSOE, y no vuelvan a dejar en sus manos la gestión de su futuro y el de sus hijos", antes de hablar de un futuro "ilusionante" para Llanes con aspectos, como por ejemplo, el avance en la redacción del PGO, cuyo documento de prioridades "tendremos sobre la mesa en dos meses".

Por su parte, el portavoz del PP, Juan Carlos Armas, califica de "globo sonda" la intención del PSOE de iniciar una ronda de contactos entre los miembros del cuatripartito para arrebatar el poder a Riestra. "Parece que no han asumido aún cuál es la realidad de la sociedad llanisca, que en 2015 decidió ponerles en la oposición. Nosotros firmamos un pacto de gobierno y lo vamos a respetar", asevera.

Mientras, la primera teniente de Alcalde, Marián García de la Llana (Foro), garantiza que el PSOE no tendrá nunca la alcaldía de Llanes con el apoyo de su partido: "El PSOE no habló nunca con Foro para formar gobierno ni tan siquiera tras las elecciones. No van a gobernar en Llanes con nuestros votos".

El edil de IU, Javier Ardines, descarta también facilitar con su voto una hipotética investidura como alcalde de José Herrero. "IU no va a entrar al juego del circo político en el que Herrero pretende convertir la vida política llanisca. Como responsable de dar la licencia del Kaype, debería apartarse de la política por dignidad y dejar de montar los espectáculos que, por sistema, organiza", apunta.

Los socialistas reaccionaron al comunicado del alcalde asegurando que "desesperado por su mala gestión municipal, trata de enmascarar la realidad y no se entera que le quieren hacer una moción de censura porque ni uno de cada diez llaniscos le quieren al frente del Ayuntamiento. Lleva dos años y medio haciendo oposición a la oposición".