Infiesto acoge un monólogo contra la violencia de género

C. C.

Pamela Palenciano y la concejala de Igualdad, Laura Gutiérrez, presentan el monólogo en el Instituto de Infiesto. C. C.

Pamela Palenciano contó el martes a los alumnos de 4.º de la ESO y 1.º de Bachillerato del Instituto de Infiesto su experiencia como maltratada en el monólogo "No solo duelen los golpes". La monologuista relató su relación con su ex Antonio, basada en unos roles de dominación que ambos acabaron por asumir, y que de celos y maltrato psicológico derivó en maltrato físico e incluso en dos intentos de asesinato. Palenciano subrayó que la parte física, siendo dura, no es la más importante, sino la que convierte a mujeres en sujetos pasivos a merced de los caprichos de los hombres. El monólogo forma parte del programa para la sensibilización y lucha contra la violencia de género, informa C. CORTE.