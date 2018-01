Renunciar a las banderas azules perjudica la imagen turística, critica el PSOE

El PSOE, en boca de su portavoz en el Ayuntamiento de Llanes, José Herrero, critica al equipo de gobierno tras hacerse público que el concejo no presentará este año candidatura para lograr el distintivo de bandera azul que otorga la empresa privada ADEAC a arenales urbanos. El concejo venía recibiendo estos años banderas azules para las playas de Toró, El Sablón, Borizu y Palombina.

"No optar a las banderas azules va contra la imagen turística de Llanes. Una imagen ya deteriorada en los últimos tiempos por los enfrentamientos del Ayuntamiento con los empresarios y el lío montado en las playas durante estos años. Sinceramente creemos que no beneficia a la imagen del concejo", asegura Herrero. Desde el cuatripartito argumentaron para renunciar a este distintivo su disconformidad con la metodología que se sigue para la concesión de dichas banderas, así como todo lo relativo a las inspecciones que se realizan en los arenales.

El líder del PSOE de Llanes critica además al equipo de gobierno por no llevar la decisión de renunciar al citado distintivo al patronato de turismo para que se debatiese entre los profesionales del sector y todos los grupos políticos con representación en el consistorio. "Me quedan dudas. Quisiera creer que no van a pedir las banderas porque el equipo de gobierno renuncia a ese distintivo de calidad porque así lo han decidido, pero igual es porque se les pasó el plazo para presentar la candidatura", apunta.

Herrero, en contra de lo dicho por el cuatripartito, asegura que ADEAC sí que hace revisiones en las playas a las que otorga estos distintivos: "Yo fui concejal de Turismo y sé que los inspectores de esta empresa visitaban las playas y hacían informes a mitad de verano que remitían al Ayuntamiento para que, en caso de que encontrasen alguna deficiencia en las revisiones, se subsanaran".