Tornillos aflojados y patatas en el tubo de escape, ataques al coche de la alcaldesa de Ponga

Patatas en el tubo de escape, fugas de gasoil y la carrocería rayada. Estos son sólo algunos de los desperfectos que en los últimos tiempos habría registrado el coche de la alcaldesa de Ponga, la socialista Marta María Alonso. El último capítulo se registró este miércoles, cuando la regidora denunció ante la Guardia Civil que su vehículo apareció con los tornillos de las ruedas aflojados. "Desde que accedí al Ayuntamiento no han dejado de sucederse estos ataques derivados de mi actividad política . Siempre lo callé por no crear problemas pero al ver que ahora también algunos vecinos están sufriendo amenazas no voy a guardar silencio", dijo. "No podemos vivir con tanta tensión en un concejo tan pequeño. No sé exactamente qué pretenden quienes llevan a cabo estas actuaciones pero por lo menos a mi no me van a amedrentar. Seguiré con mi trabajo día a día en beneficio del concejo", aseguró. No es la primera vez que Alonso recibe ataques sobre su persona. En marzo de 2016 las carreteras del concejo aparecieron llenas de pintadas con insultos e injurias hacia ella y su partido.

La alcaldesa denunció desde que accedió al poder los presuntos desmanes de sus predecesores en el cargo, de Foro, que habrían llevado al Ayuntamiento al borde de la quiebra. Marta Alonso llegó a la alcaldía de Ponga tras las elecciones de mayo de 2015, en las que Foro (3 concejales) fue el partido más votado. Pese a ello, los otros dos partidos de la Corporación, PSOE (3 concejales) y PP (un edil) firmaron un acuerdo de gobierno y desbancaron a los casquistas, que habían protagonizado en el mandato casos sonados, como el que acabó con el exalcalde Cándido Vega condenado a siete años de inhabilitación para cargo público por delitos contra el medio ambiente al construir una pista sin permiso autonómico. Vega siempre achacó su condena a una persecución política por parte del PSOE

La teniente de alcalde de Ponga, del PP, María Santos, también habría sufrido daños en su coche en los últimos tiempos.