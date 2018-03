Destrozan dos minibuses aparcados en Covadonga

C. CORTE

Uno de los buses destrozados en Covadonga. C. CORTE

La Guardia Civil ha abierto una investigación para encontrar a los vándalos que en la madrugada del domingo destrozaron dos microbuses aparcados junto a la carretera de acceso a Covadonga, a la altura de Muñigu (Cangas de Onís). Los vehículos pertenecen a la empresa de turismo activo propiedad del vecino Javier Alonso, que ayer no daba crédito a lo sucedido: "Rompieron todas las lunas con violencia y rajaron las ruedas.No descartamos que robaran, estamos consternados", informa C. C.