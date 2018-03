Nueva avería en las barreras del paso a nivel de Pancar por la tormenta

La tormenta eléctrica que se vivió en la noche del lunes fue la responsable de la avería que sufrieron las barreras del paso a nivel de la localidad llanisca de Pancar, que se mantenían subidas a pesar de que las luces que indican la presencia de un tren cercano estaban encendidas.

Esta no es la primera vez que este paso a nivel sufre averías por el mal tiempo. "Cada vez que se va la luz, se estropea, vienen a arreglarlo pero tardan horas y no nos dan soluciones definitivas", denuncia Pilar Díaz, la presidenta de la junta vecinal de la localidad. Díaz cuenta que la carretera en la que se encuentra el paso a nivel es "muy transitada" y en verano ha habido ocasiones en las que los vecinos "han tenido que estar pendientes de avisar a la gente y los vehículos de la avería". "La avería no solo afecta a los vecinos de Pancar, también a los de otros pueblos, como Porrúa y Parres, y los autobuses escolares", dice Díaz.