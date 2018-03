El gobierno de Llanes, dividido por la decisión de reabrir el parking junto a Gulpiyuri

El aparcamiento ubicado en el entorno de la playa de Gulpiyuri, en Naves, se reabrirá en las próximas horas y durante toda la Semana Santa. La decisión ha provocado un nuevo desencuentro en el seno del cuatripartito de Llanes integrado por Vecinos X Llanes, Foro, PP e IU.

La decisión final sobre la reapertura de este espacio ubicado al norte de la Autovía del Cantábrico -a falta del informe técnico definitivo que en relación a este asunto presentará el sargento de la Policía Local en la mañana de hoy y que, según todos los indicios, será favorable-, cuenta con el visto bueno del regidor, Enrique Riestra Rozas (VxLl), el segundo teniente de alcalde, Juan Carlos Armas (PP), y el edil de zona, Javier Ardines (IU). La vicealcaldesa, Marián García de la Llana (Foro), desconocía en la tarde de ayer la posibilidad de que ese aparcamiento se reabriese de nuevo en Semana Santa como medida excepcional. Fue, precisamente, García quien promovió el año pasado la clausura del mismo y la que impulsó la puesta en marcha, al sur de la Autovía, de un aparcamiento de pago en una finca privada en mitad de Naves, que hacía necesario desplazarse a pie durante 1.600 metros para llegar al arenal.

"No me consta que tenga licencia ese aparcamiento. Lo que está claro es que por esa zona no pueden circular coches que no tengan autorización, pues hay una señal que lo impide y que hay que respetar. No sé nada de eso", dijo ayer García de la Llana.

Javier Ardines aseguró que la decisión de reabrir el aparcamiento en Semana Santa se toma tras una petición de la junta vecinal de Naves. "Viendo la experiencia del verano pasado, cuando se impedía el acceso de vehículos al aparcamiento más cercano a Gulpiyuri y se desviaba el tráfico al aparcamiento privado, lo que generó atascos y problemas de estacionamiento y de seguridad para los peatones donde nunca los hubo, se ha tomado esta decisión. Igual no es el mejor sitio para dejar los coches, pero sí el menos malo", manifestó.

El edil del PP, Juan Carlos Armas, apoya la medida de abrir "de manera excepcional" el aparcamiento cercano a la playa para evitar un caos circulatorio. Riestra Rozas aseguró que los vecinos elevaron su preocupación por el colapso que la llegada de turistas puede generar estos días. "Estamos a la espera de lo que diga el informe. Es un problema que se presenta temporalmente. En el pueblo están preocupados", dijo.