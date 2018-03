Parres frena el nuevo escudo ante el clamor popular contra el diseño propuesto

C. CORTE

Parres celebró ayer un pleno extraordinario para poner freno a la oficialización de su escudo. Los cuatro partidos de la Corporación municipal -PSOE, Foro, PP e IU- votaron a favor de archivar el expediente del nuevo blasón después de que numerosos colectivos manifestaran su rechazo hacia el diseño, en el que figuraba un salmón, un río y tres montañas. Los detractores apuntaban a la poca representatividad del escudo, válido a su parecer para casi cualquier concejo norteño.

El blasón paralizado se alejaba además del utilizado de forma extraoficial durante el último siglo, con las armas de los linajes nobles ligados a Parres como protagonistas y que la Real Academia de la Historia (RAH) censura por no cumplir con las leyes de la Heráldica y la Vexilología.

El Alcalde parragués, el socialista Emilio Manuel García, subrayó que la tramitación del expediente fue iniciada en octubre de 2015 con el visto bueno de todos los partidos. El regidor hizo hincapié en la complejidad de la tramitación, que requiere un informe preceptivo de la RAH y la conformidad del Principado. "Quisimos preservar el diseño, pero el informe de la RAH era demoledor y apuntaba a que debía reflejar una situación actual y no una memoria del pasado", dijo. Fue entonces cuando el equipo de Gobierno optó por el diseño del salmón, que por su simplicidad sí contó con el beneplácito de la RAH y que acaba de ser paralizado por la falta de consenso social. "La bandera se sometió a un proceso de exposición pública antes de aprobarse para que la gente pudiera mostrar su parecer", se justificó Longo.

Los tres grupos de la oposición (Foro, PP, IU) apoyaron la propuesta de archivar el expediente del escudo del salmón al entender que "no es una cuestión prioritaria" para los vecinos. Desde Foro justificaron su voto en que la propuesta "no agrada" a los lugareños, mientras que el PP denunció que el nuevo blasón "borra de un plumazo la historia del concejo". La portavoz de IU, por su parte, echó en cara al equipo de Gobierno la falta de transparencia y que tuvieran que "enterarse por la prensa" del nuevo diseño. "No estamos de acuerdo en que se dé carpetazo al tema sin más, debería abrirse un proceso de participación ciudadana para elegir un nuevo diseño", defendió la coalición.

Durante el pleno extraordinario se dio luz verde, con la abstención del PP, a un plan económico-financiero derivado de la liquidación de 2017. Se trata de un documento descriptivo sin medidas correctoras. Los populares criticaron que no se pudiera invertir el remanente "por la mala gestión" de los socialistas.