Las carreras de caballos de Ribadesella se suspenden por el mal estado de la playa

La XXIX edición de las tradicionales carreras de caballos "Playa de Ribadesella" que tienen lugar cada Semana Santa en el arenal de la capital riosellana, no se celebrará este año debido al mal estado de la playa tras el temporal que azotó toda la región el pasado fin de semana. "Estamos valorando el estado de la playa; ahora mismo las carreras siguen en pie, pero no hay nada asegurado", comentaba ayer el coordinador del evento, Juan Ramón Díaz. De celebrarse, estaba previsto que comienzasen el próximo viernes, a las 11.00 horas, con carreras de caballos de pura raza árabe y mixtos y, a continuación, estaba previsto un espectáculo ecuestre. Ya el sábado, las carreras iban a dar comienzo a las 12.00 horas. Pero nada de ello sucederá, tras la decisión adoptada esta mañana.

Este no es el único evento importante que está previsto en Ribadesella. El sábado, a las 11.00 horas, se inaugura en la Casa de Cultura una exposición con la que se van a conmemorar los diez años de la pasarela riosellana que tiene lugar cada verano. Está confirmada la presencia de todos los diseñadores que participaron en las nueve ediciones celebradas hasta ahora, así como de los que van a participar en la de este año.

En cuanto a los niños, los pequeños de entre 3 y 12 años podrán disfrutar de una ludoteca en el "Espacio Joven" del 2 al 6 de abril, de 9.00 a 14.00 horas. Además, tanto el Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo como el Museo del Jurásico (Muja) organizan talleres infantiles y visitas del 29 de marzo al 8 de abril.

En Llanes, el próximo jueves, a las 12.30 horas, el Casino acogerá la función "Sembrando historias", de la compañía "Kamante Teatro". A las 20.00, también en el Casino llanisco, se podrá asistir al recital lírico "Duelo de sopranos", a cargo de Covadonga González y Ana Peinado, acompañadas al piano por Marcos Suárez. La entrada es libre hasta completar el aforo.

En cuanto a los niños, el jueves comienza "Llanes diviértete en familia" en el polideportivo, en el que habrá talleres, ludoteca y diversas actividades. El horario será de 11.00 a 14.00 horas, y de 16.30 a 20.00 horas, aunque el domingo solo se podrá acudir en horario de mañana. La entrada tiene un coste de un euro.

Además, los niños también podrán disfrutar el viernes y el sábado, de 11.30 a 13.00 horas, en la Casa de Cultura de Llanes, de la actividad "Celso Amieva, palabras, paisajes y colores". Allí, habrá un taller para niños de entre 7 y 12 años impartido por la pintora Margarita Alonso y los actores cómicos de la compañía "La Páxara Pinta" recrearán "Los poemas de Llanes". Los trabajos que elaboren los niños estarán expuestos en la Casa de Cultura durante el mes de abril. El último acto que acoge la Casa de Cultura de Llanes es una proyección de cortometrajes de Javier Gutiérrez el sábado a las 20.00 horas.

Ya fuera de la capital del concejo, el sábado, la localidad llanisca de Vidiago acoge la IX edición de la Concentración de Vehículos Clásicos, organizada por la Asociación Cívico Cultural y Deportiva "La Marina". A las 11.00 horas comenzará la exposición de los vehículos en la avenida de Vidiago y a las 13.00 horas los participantes realizarán una exhibición en el camping La Paz de Vidiago.

La localidad piloñesa de Sevares celebra su tradicional feria ganadera este sábado. El recinto ferial, junto a la carretera general N-634, contará con toda clase de ganado desde primera hora de la mañana. Los más pequeños podrán disfrutar en la Sala Polivalente de Infiesto de talleres de ciencia gratuitos, los días 2 y 3 de abril, en horario de 10.30 a 12.30 horas. Las plazas son limitadas.

En Parres, la plaza García Dory de Arriondas contará con hinchables, talleres de dibujo y ludoteca, del 1 al 8 de abril, en horario de 11.00 a 13.00, y de 16.00 a 20.00 horas. La entrada tiene un coste de cinco euros.

En Cangas de Onís, el cine Colón proyecta este sábado cinco de los mejores cortos del festival de cine de montaña "Mendi Tour", desde las 20.00 horas. Son: The Last Honey Hunter", "Aurrera", "Song for the Nomad", "The Frozen Road" y "Safety Third". La entrada cuesta tres euros.