"Se fue todo a un lado", lamenta la tripulación del barco volcado en Lastres lleno de xarda

Los pescadores, comercializadores y vecinos que se encontraban ayer en el puerto de la localidad colunguesa de Lastres se llevaron un buen susto cuando un barco con base en Santoña, en Cantabria, llamado "Alvi" se hundió en el momento en el que estaba descargando el cargamento de xarda que había pescado. Por suerte los cuatro tripulantes que iban a bordo pudieron salir sin tener que lamentar daños personales.

Según relató a LA NUEVA ESPAÑA uno de los miembros de la tripulación, el accidente ocurrió hacia el mediodía, cuando se encontraban descargando las cajas que contenían la xarda que habían pescado: "Todas se fueron hacia un lado sin que se pudiera hacer nada para evitarlo, lo que hizo que, por el peso, volcara la embarcación".

Una circunstancia que asustó a todos los que allí se encontraban pero que finalmente acabó sólo en un susto sin daños personales, aunque las pérdidas para la embarcación afectada han sido considerables, ya que han perdido todo lo conseguido en una jornada de trabajo.

Todos los tripulantes pudieron salir sanos y salvos. "Está todo el pescado en el fondo del mar, cuando volcó se veían todas las cajas por ahí", cuenta uno de los pescadores que se encontraban descargando el pescado en el puerto lastrín y que presenció el momento en el que la embarcación cántabra volcó por culpa del peso de las cajas que transportaba.

El accidente congregó a gran cantidad de curiosos en las inmediaciones de las instalaciones pesqueras, ya que todos coincidían en que no era una estampa a la que estuvieran acostumbrados. "Yo estaba en casa, me avisaron de lo que había pasado y decidí bajar a ver, es algo bastante curioso aquí, en este puerto", explica una vecina.

"Tuvieron muy mala suerte, no sé como pudieron írseles todas las cajas para un lado, no es algo que suela pasar, por lo menos yo no lo había visto nunca", cuenta uno de los muchos espectadores que se encontraba observando la embarcación.

Además de curiosos y pescadores trabajando, hasta allí también se desplazaron agentes la Guardia Civil para hacerse cargo de la situación.

Se da la circunstancia de que en estos días el puerto de Lastres tiene una gran actividad pesquera, ya que es uno de los que más faenan en la comarca oriental durante la campaña de la xarda, en la que se encuentran inmersos ahora mismo el sector en toda Asturias.

De hecho, había muchas embarcaciones y trabajadores descargando xarda que no dudaron en lamentar la mala suerte de sus compañeros, aunque todos coincidían en señalar que el accidente podría haber acabado peor y que por suerte la tripulación se encontraba perfectamente, si bien entendían la "faena" que supone el haber perdido la carga.