Una grúa y dos buzos reflotan, en cuatro horas, el pesquero volcado en Lastres

Unas cuatro horas de trabajo hicieron falta durante la mañana de ayer para poner a flote el pesquero "Alvi", el barco con base en Santoña que el lunes volcó en Lastres al descargar la pesca de xarda que transportaba. Todas las cajas se fueron hacia el mismo lado de la embarcación, que volcó por el peso, aunque no hubo que lamentar daños personales. La pesca, eso sí, terminó en el fondo del mar.

Las labores para recuperar el barco comenzaron algo más tarde de las nueve de la mañana y se prolongaron hasta pasada la una de la tarde. En todo este tiempo, una grúa de 35 metros de altura y que puede soportar hasta cien toneladas de peso trabajó con la ayuda de dos buzos para darle la vuelta al pesquero y ponerlo de nuevo en su posición original, un trabajo lento que se hizo con mucho cuidado. Además, paralelamente y en diferentes momentos del proceso, también se realizaron tareas para achicar el agua que se encontraba dentro del barco, y así poder empezar a valorar los daños materiales.

Uno de los pescadores que se encontraba observando la escena comentaba que los daños quizá no fueran tan graves si no hubiera entrado agua en el puente de la embarcación, porque "es donde están todos los aparatos electrónicos, que son lo más caro", pero el resto de los profesionales de la mar allí presentes no se mostraban tan optimistas. "En el puente entró agua seguro, así que lo que hay que hacer es reflotarlo y llevárselo de aquí para arreglarlo", apuntaba otro de los pescadores que asistieron a la operación.

Lo que sí que está claro es que la temporada de la xarda ha terminado para el "Alvi", ya que de momento no podrá salir a faenar hasta estar completamente arreglado tras el accidente. Además, sus tripulantes también perdieron la carga que habían pescado el lunes, ya que se hundió al volcar el barco. De hecho, las cajas en las que transportaban la mercancía salieron a la superficie al reflotar la embarcación, ya vacías. El pesquero pondrá ahora rumbo a Cantabria, donde se acometerá la reparación.