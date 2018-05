La oposición en bloque veta las cuentas municipales de Foro en Ribadesella

Ribadesella sigue sin presupuestos para 2018. Con los cinco votos a favor de Foro, que ayer contaba con un edil menos, y los siete en contra de todos los concejales de la oposición en el pleno celebrado ayer, en Ayuntamiento riosellano continúa sin tener aprobadas sus cuentas para este año, que ascienden a 7.693.000 euros, y, dadas las posturas que mantienen unos y otros, por el momento no parece que la situación vaya a solucionarse.

Uno de los más críticos con el proyecto de los presupuestos presentado ayer por el equipo de gobierno fue Pueblu. Si bien durante las negociaciones parecía que Foro había conseguido acercar posturas con esta formación, finalmente los dos concejales votaron en contra. Según explicó su portavoz, Ricardo Cangas, "en los presupuestos se prioriza la inversión a las personas", una apreciación que la alcaldesa riosellana, Charo Fernández Román, calificó de "injusta". En este sentido, el portavoz de Pueblu considera que los presupuestos "tienen que intentar fijar población en la zona rural" y entiende que el proyecto de Foro no lo hace.

Cangas también hizo referencia al proyecto del Campu les Rolles, ya que una de las condiciones de Pueblu para aprobar el proyecto de los presupuestos, y que también puso el PSOE, fue una consulta sobre la plaza de abastos. "Una obra de la magnitud de la prevista en el Campu les Rolles no puede hacerse a espaldas de la población riosellana".

Por su parte, el portavoz del partido socialista, José Luis Díaz, afeó a la corporación municipal que no se les hubiera dado "ninguna respuesta" a sus condiciones para aprobar el proyecto presupuestario. En la intervención socialista, el Campu les Rolles y la plaza de abastos volvieron a centrar el debate, ya que Díaz cree que "debe conocerse la opinión de los riosellanos sobre una zona tan emblemática". "Igual que a un partido se le critica cuando lleva una obra en su programa electoral y luego no la hace, lo mismo pasa al contrario. Nadie votó a Foro con la propuesta del Campu les Rolles porque no la llevaban en su programa electoral", comentó Díaz.

En cuanto al Partido Popular, su postura era la que generaba mayores dudas porque, si bien es cierto que habían manifestado que no iban a votar a favor, también lo es que se mostraron favorables durante las negociaciones a repetir el pacto presupuestario del año pasado. Sin embargo, el portavoz popular, Juan Manuel Blanco, anunció que finalmente el voto de los dos ediles de su partido iba a ser negativo. "Todavía estamos trabajando sobre el proyecto y estamos trabajando en un borrador de propuestas", contó Blanco.

También votó en contra la concejala no adscrita, Verónica Blanco, quien ya había anunciado previamente que así lo haría.

Tras conocer definitivamente el sentido del voto y los motivos para ello de todos los concejales de la oposición, la regidora hizo referencia al proyecto que rodea a la plaza de abastos, y que parece que es el que más preocupa a los partidos de la oposición, dejando clara, una vez más, su postura contraria a renunciar a ese proyecto.

"Las consultas populares me suenan a otras situaciones políticas, estamos en una democracia representativa, nos eligieron para representar", argumentó Fernández Román.

Además, la Acaldesa considera que con el proyecto que han presentado están "desatascando pequeñas cosas" y "buscando soluciones para el urbanismo, para el aparcamiento y para tener un área de esparcimiento, una explanada para desarrollar actos y un sitio para eventos. La gente votó a Foro para que resuelva los problemas de los riosellanos", dijo, contundente, la regidora.

Con todo esto, y viendo que la postura del equipo de gobierno es clara sobre no ceder en sus proyectos, falta por saber qué propuestas presentará el PP y si Foro conseguirá llegar a un acuerdo con la formación.