La Banda Municipal de Música de Llanes, dirigida por Julián Tuero, ofrecerá un concierto al aire libre el próximo domingo, 3 de junio, a las 18.00 horas, en la plaza de la Magdalena. En el concierto, que se enmarca dentro del programa de primavera del Ayuntamiento llanisco, van a sonar canciones tan conocidas como "I want to break free" o el "Himno de la Alegría". En caso de lluvia, el acto se trasladará a la cercana Casa Municipal de Cultura, informa C. M.