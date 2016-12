El espacio perfecto para sorprender estas Navidades

Sweet Mercazoco Market no para de cosechar éxitos. Tras celebrar su cuarto aniversario el pasado fin de semana en Gijón, del 22 al 24 de diciembre volverá a Oviedo. Con entrada libre, y en horario ininterrumpido de 11 a 21.30 horas –a excepción del día de Nochebuena, que cerrará a las 18 horas–­, el Eurostars Hotel de la Reconquista, perfectamente decorado gracias a La Fête Planner, Mimalcriada y El Forajido, acogerá una nueva cita con la que se ha convertido en la antesala perfecta de las fiestas navideñas. Los que tengan mascotas, no deben preocuparse por si no tienen con quién dejarlas durante su visita al recinto. Si lo desean, pueden contratar un servicio de paseo de perros mientras realicen sus compras, y para ello deben ponerse en contacto con la organización.

Sweet Mercazoco Market es un "pop-up" enfocado al público más exigente, a un público que apuesta por la calidad, el diseño y la originalidad en todos los productos que compra y regala, no conformándose con cualquier cosa. Es un espacio donde emprendedores, marcas, creativos, diseñadores y artesanos ofrecerán piezas únicas, exclusivas y sorprendentemente bellas. Todo ello en un entorno incomparable y mágico que contará también con la mejor música en directo de artistas asturianos y una zona destinada tanto para los niños, con su sala de juegos de madera, como para los adultos, que contarán con una amplia zona de descanso en la parte exterior del patio del hotel. Asimismo, tendrán a su disposición un bar con zumos naturales, ensaladas y diversas bebidas.

Sin duda alguna, en Sweet Mercazoco Market se podrá encontrar todo lo que uno anda buscando y no encuentra. Si se quiere salir de la norma y de los patrones establecidos, debe acudir a este tipo de eventos, donde la originalidad y la calidad brillan por su presencia. Seguro que en alguno de sus estands se podrá encontrar esa prenda o complemento que se lleva tanto tiempo buscando o esos regalos con los que se quiere sorprender a algún ser querido durante las fiestas navideñas.

Más de cincuenta marcas, tiendas, creadores y firmas llegados de todo el país ofrecerán sus mejores productos en los salones del recinto hotelero. Entre todos los expositores habrá cinco de alimentación, –uno destinado a los celiacos, otro a productos veganos (batidos, zumos y alimentación variada), uno de productos asturianos, uno de productos ecológicos y un quinto de repostería creativa–. Además de moda masculina, femenina, infantil o vintage, habrá productos de belleza, plantas de aire, pajaritas, gafas de sol, cuadros con mensajes originales y positivos, decoración, joyería y todo tipo de complementos.

Los más pequeños de la casa podrán disfrutar de diversas actividades mientras los mayores se dan una vuelta por Eurostars Hotel de la Reconquista. Tendrán pintacaras en horario de mañana y tarde por cortesía de Jociquinos Pintarás, talleres de huerto ecológico (con Huertastur), otro de jumping clay (con Jumping Clay Gijón) y de cocina a cargo de El Tallerín de Güelu. A la hora del vermú, 13.30 horas, habrá actuaciones musicales de "Soul Cats" (día 23) y Pablo Valdés (día 24). Asimismo, todos los días se podrá disfrutar de la animación musical del DJ Jota Deluxe. La gran sorpresa llegará en el mediodía del 24 de diciembre, ya que se espera la visita de Papá Noel. Sin duda alguna, no hay mejor espacio y evento para ultimar esas compras navideñas que a muchos se les echan encima en el último momento.