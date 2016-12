Reclaman en el Juzgado que se anulen también los siete puestos para funcionarios municipales

Con el concurso-oposición para el nuevo servicio de Recaudación paralizado por las medidas cautelares dictadas por los Juzgados de Oviedo, ahora declarado ilegal en tres sentencias, el equipo de Gobierno había decidido que a partir de enero cubriría el servicio gracias a un convenio con el ente Público de Servicios Tributarios (que se aprobará hoy en un pleno extraordinario tras pasar ayer por la Comisión de Economía) y con personal municipal. Para enviar a esos funcionarios a realizar los nuevos servicios de Recaudación, el equipo de Gobierno hizo una convocatoria de plazas para cubrir en comisión de servicios. Ese acuerdo de la Junta de Gobierno del 12 de diciembre, acaba de ser ahora recurrido en el Juzgado número 5 de Oviedo, el que adoptó las medidas cautelares. Los abogados de los demandantes contra la convocatoria de las plazas entienden, en el escrito presentado el martes, que el tripartito "pretende burlar el auto de paralización nombrando a otros funcionarios para estos mismos puestos cuya selección está suspendida".

La convocatoria para conseguir que funcionarios municipales cubrieran las siete plazas propuestas en régimen de comisión de servicios sólo registró tres voluntarios dentro del plazo planteado por el Ayuntamiento y a pesar de que se ofrecían primas consistentes en una paga extra prorrateada a lo largo de seis meses, en la práctica hasta 400 euros al mes para los puestos de mayor nivel. No obstante, el equipo de Gobierno logró seleccionar a más personal municipal y fuentes municipales indicaron que el nuevo servicio ya está montado. Con la excepción de que las tres sentencias conocidas ayer han obligado a estudiar una nueva fórmula que no sea la de la comisión de servicios y que no pueda ser tumbada nuevamente en los tribunales.