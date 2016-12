Ikaz: "Antes sí se jugaba en grupo y la sociedad era mucho más homogénea"

Eran los años en los que toda España se atrincheraba frente al televisor los viernes por la noche para ver el "Un, dos tres"; los tiempos en los que sólo había un televisor en casa con dos canales, que no siempre funcionaban, y las redes sociales eran las madres llamando a los hijos desde la ventana para que subiesen a cenar.

El libro "Yo fui a EGB 4", presentado ayer en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA por sus autores, Jorge Díaz y Javier Ikaz, recrea aquellas historias de los ochenta y continúa los tres anteriores que batieron récords de ventas. El cuarto volumen, que incluye en su interior un tablero de parchís, es amarillo, y completa los cuatro colores del tablero de un juego que en los ochenta causaba furor entre niños y mayores, "entonces sí se jugaba en grupo y la sociedad española era mucho más homogénea", indicaron los autores.

En realidad, tanto Javier Ikaz y como Jorge Díaz, dos bilbaínos amigos gracias a las "malas artes" de su esposas, que se empeñaron en presentar a sus dos maridos a los que calificaban de "frikis", reconocieron ayer que ahora que son padres dicen a sus hijos frases muy parecidas con las que les martilleaban a ellos. En el libro se incluyen muchas de ellas que también desgranaron ayer: "Ya verás cuando venga tu padre"; "Vas a ver lo que vale un peine"; "A que lo encuentro yo", figuran entre las destacadas. El número cuatro del imaginario "EGBero" también rinde homenaje a los cuatro componentes del Equipo A, los cuatro integrantes de ABBA, los cuatro Trotamúsicos, y claro, a las cuatro fichas de parchís. El volumen cierra la colección de la serie de libros de no ficción más vendida de los últimos años. Javier Ikaz hizo hincapié en su afán por recuperar pequeñas cosas de aquellos años que estaban olvidadas, "si los comparamos con los actuales casi todos hacíamos lo mismo. Las posibilidades eran limitadas, no teníamos tantas marcas ni tipos de juguetes. Eso nos hacía exprimir la imaginación", recalcó. Jorge Díaz añadió que no han tratado de hacer un panegírico de aquellos años, "Ni mucho menos, no se trata de hacer ver que aquellos tiempos fueron mejores, sólo queríamos hacer un repaso a una época que vivimos y queríamos hacerlo en un tono positivo", indicó.

Ayer tampoco faltó la banda sonora de aquellos años con canciones como la de "Comando G".