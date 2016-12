El lobo reaparece en Las Regueras tras años y mata a cuatro ovejas y un cabrito

Luis Joaquín Barriada ya estaba casi saboreando el cabrito que su familia iba a comerse durante la cena de Nochebuena, pero en casa van a tener que cambiar el menú. El pasado martes acudió a recoger el animal a su finca de Las Regueras -un terreno situado en la localidad de La Braña, en la parroquia de Biedes- y al llegar se encontró con una auténtica escabechina. El cabrito estaba completamente despedazado, pero además había otras cuatro ovejas muertas a dentelladas y tres heridas, una de ellas de extrema gravedad.

Aunque el Principado aún no lo ha certificado oficialmente, todos los indicios apuntan a que el culpable de la sangría es el lobo, un animal que no suele atacar en zonas tan cercanas a núcleos de población y mucho menos en zonas situadas a escasos 14 kilómetros del centro de Oviedo. "Se trata del primer ataque de lobo que se recuerda en la era moderna de Las Regueras", señala Luis Joaquín Barriada, que es veterinario de profesión y conoce perfectamente el tipo de daños que causan estos animales en el ganado. "Al principio no creía posible que los lobos anduviesen tan cerca como para ser los culpables, pero está claro que no se trata de un ataque de perros asilvestrados, ni del raposu. Las ovejas fueron mordidas en la yugular, con ataques directos a la garganta, como es habitual en los lobos", subraya Barriada.

El animal que más daños presenta es el que le iba a servir de cena a la familia del afectado. "A los lobos les gusta más el cabrito, por eso se fueron a por él, lo devoraron y dejaron casi enteras a las ovejas", explica Luis Joaquín Barriada, que ya ha puesto el caso en manos de la Guardería Rural del Principado de Asturias y cuenta además con un informe de la Guardia Civil en el que se apunta directamente al lobo.

La finca en la que se produjo el ataque se encuentra a poco más de cien metros de las tres viviendas de La Braña y a menos de un kilómetro de Biedes, por donde discurre la carretera que une Trubia con Avilés. También está a escasa distancia del límite con los concejos de Llanera y Oviedo, concretamente a 7 kilómetros de Posada y a 14 de Oviedo capital.