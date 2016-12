Danza universal en el año 125 del Campoamor

Será un entrante de lujo, con ingredientes de la máxima calidad, a la magna celebración del 125º aniversario de la inauguración del teatro Campoamor. Entre febrero y junio del año que viene se desarrollará el Festival de Danza Oviedo 2017. El programa, presentado ayer, cuenta con el patrocinio de LA NUEVA ESPAÑA. Consta de seis espectáculos de orígenes geográficos muy diversos, y combinará compañías que nunca han actuado en Oviedo con otras habituales en la capital del Principado.

Del primer grupo forma parte la compañía de María Pagés, que se estrenará en el coliseo ovetense con su particular reflexión coreográfica "Yo, Carmen". Abrirá el certamen el próximo 23 de febrero. En el segundo grupo se encuadra el Grupo Corpo, de Brasil, con su "Dança sinfónica", una propuesta de Marco Antônio Guimarães creada expresamente para celebrar el 40 aniversario de la compañía fundada en 1975 en Belo Horizonte. El ciclo concluirá el 4 de junio con la Compañía Martha Graham, una formación de Nueva York que desde su creación, en 1926, está situada en la vanguardia de la creación y de la ejecución, y que actuó en Oviedo hace varias décadas. En esta ocasión ofrecerá "Errand into the Maze", obra de 1947 basada en el mito de Teseo, que se adentra en el laberinto para enfrentarse al minotauro.

"Creo que podemos decir, sin arrogancia, que este certamen consolida al Campoamor como uno de los teatros españoles de primer nivel en el campo del ballet", subrayó Roberto Sánchez Ramos, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo y presidente de la Fundación Municipal de Cultura. El presupuesto total del ciclo asciende a 231.185 euros, de los que 18.000 son aportados por la Consejería de Cultura del Principado. "Este festival es una forma de abrir la celebración del 125º aniversario del teatro Campoamor", agregó Sánchez Ramos.

En la presentación del certamen intervinieron también Ángeles Rivero, directora de LA NUEVA ESPAÑA, y Cosme Marina, director artístico de la cita. "El programa tiene una calidad fantástica", señaló Ángeles Rivero, quien destacó que la danza es una actividad artística que "tiene mucho tirón y que atrae a un público joven, con perfiles diferentes".

Entre tanto, Cosme Marina puso de relieve que el elenco de actuaciones permitirá conocer de primera mano lo más novedoso de la danza clásica y contemporánea con una gran variedad geográfica: "Tendremos compañías de Asia, Europa, Iberoamérica y Norteamérica", destacó. "Hemos buscado traer compañías que nunca antes habían estado y otras dos que sí han estado y son muy queridas por el público y han demostrado grandes umbrales de calidad", indicó. Las habituales son el Ballet de Marsella, que presentará "Le corps du ballet", y el Ballet Nacional de Cuba, que ofrecerá uno de sus espectáculos más definitorios de su identidad, "Giselle". Completa el programa la compañía Cloud Gate Dance Theatre, de Taiwán, que representará "Rice".

Pasado mañana lunes, día 26, se abrirá la venta de abonos. La compra podrá formalizarse a través de internet, pero también en las taquillas del Campoamor, que estarán abiertas con ese fin. Los precios son de 146 euros en patio de butacas y entresuelo; de 122 euros en principal; y de 88 euros en anfiteatro y general. La venta de abonos concluirá el 3 de febrero, y el día 6 de ese mismo mes comenzará la venta de localidades. Todas las actuaciones comenzarán a las 20.00 horas, excepto la función del 4 de junio, la de la compañía de Martha Graham, que empezará a las 19.00 horas.

De otro lado, Cosme Marina hizo hincapié en la calidad del Concierto de Año Nuevo, que se desarrollará los días 1 y 2 de enero y que vendrá a ser "la primera actividad del 125 aniversario del Campoamor, con la orquesta Oviedo Filarmonía".

Roberto Sánchez Ramos reiteró la voluntad de la concejalía de Cultura de reforzar la programación de cine y de teatro de la ciudad, dando una mayor "productividad social al Campoamor y al teatro Filarmónica".