"Se les fue de las manos en la puerta", dice uno de los dueños

Tino Trapiella, uno de los socios del "Salsipuedes", no niega que en el local había más gente de la permitida, pero atribuye el exceso a una serie de circunstancias. En primer lugar, la noche del pasado jueves fue especial. "Normalmente los jueves hay entrada libre porque no suele haber tanta gente como los fines de semana, cuando cobramos para controlar el aforo. En esta ocasión coincidió que hubo mucha fiesta a causa de las vacaciones de los estudiantes y se les fue de las manos a los de la puerta", señala Trapiella. Según afirma, esos empleados "son nuevos y no están acostumbrados" y, además, "se encontraron con que en cuestión de media hora se pasó de estar vacíos a estar con el local lleno", señala. "Habrá que intentar corregir estas cosas", subraya.