La Policía Local multa a 30 coches en el tramo peatonal de Llano Ponte el día de Navidad

La Policía Local no perdona a los vehículos que incumplen la normativa de tráfico ni el día de Navidad. Los vecinos de la calle Llano Ponte aseguran que los agentes municipales multaron el pasado 25 de diciembre "a unos 30 coches" que se encontraban aparcados en el tramo peatonal de la calle Llano Ponte "disfrutando de una jornada de convivencia con las familias", denuncia uno de los afectados. Los residentes en la zona afirman que el "despliegue" policial fue de tal calibre que en la citada calle llegaron a juntarse "seis motos patrulla y ocho o diez agentes". "Y eso que se trata de una calle que no tiene salida y en la que los coches aparcados no molestan a nadie", critican los vecinos. Mientras, fuentes policiales señalaron ayer a este periódico que el operativo se llevó a cabo tras la llamada de uno de los residentes que no encontraba sitio para poder aparcar y descargar su coche ante el portal donde vive.

La cuantía de las multas, siempre según algunos de los vecinos afectados, son de 200 euros. "Uno de los agentes me dijo literalmente que tenían órdenes de arriba para salir a la calle a poner multas el día de Navidad", señala una de las personas que fue sancionada, que prefiere mantenerse en el anonimato. "Se trata de unas multas desmesuradas, no se le pueden poner 200 euros a una persona que se encuentra comiendo con la familia", añade. La "oleada" de multas se produjo tan solo dos días después de que el concejal delegado del área de Seguridad Ciudadana, el socialista Ricardo Martínez, sacase la calculadora para tratar de demostrar que el gobierno local "no tiene afán recaudatorio" a la hora de ejecutar su política de multas. Fernández prevé que el Ayuntamiento va a cerrar el año habiendo recaudado "alrededor de un millón menos" en multas que en el 2015. El edil se basa en las cifras registradas hasta noviembre para echar sus cálculos. Al cierre del mes pasado, el Consistorio había ingresado un total de 3.993.025 euros en concepto de multas, un montante significativamente menor al registrado durante todo el año 2015, cuando se recaudaron 5.610.848 euros por la vía de las sanciones económicas. "Estarán apurando el mes para que les salgan las cuentas", critican los multados.

Las sanciones impuestas a los vehículos mal aparcados de la calle Llano Ponte se producen después de que LA NUEVA ESPAÑA adelantase en exclusiva que el Ayuntamiento llevaba seis años cobrándoles más del triple a los conductores por determinadas infracciones a pesar de que existen numerosas sentencias en contra de esos baremos. Las resoluciones judiciales que existen en relación con este tipo de multas se centran principalmente en las sanciones por circular sin permiso en calles peatonales, una infracción que se pagaba a 200 euros cuando la ordenanza municipal vigente establecía que deberían de ser 60. Ahora la ordenanza ha cambiado y desde abril el Consistorio ya puede cobrar 200 euros por circular por calles peatonales, algo que sigue haciendo a pesar de que en ciudades como Avilés se pagan 90 en los mismos casos. "No pueden decir que no tienen afán recaudatorio cuando es una de las ciudades de España en la que más multas se pagan", denuncian los vecinos.