Las ventas de Navidad siguen sin despegar

El comercio asturiano no pasa por una buena racha. Las cifras que maneja la Federación Asturiana de Comercio no apuntan a un incremento en las ventas respecto al año pasado y los propios comerciantes aseguran que la campaña navideña no acaba de arrancar. "Esperamos que en los próximos días las ventas comiencen a aumentar y los clientes se animen a hacer compras, esta Navidad está siendo un poco rara", asegura Yolanda Vega de la tienda de moda Píkara en Oviedo. En el Principado son más optimistas. "El sector se está recuperando gracias al esfuerzo de los profesionales que abren cada día la persiana de sus establecimientos. Hubo un antes y un después de la crisis pero se está superando", ha asegurado el director de comercio Julio González Zapico.

La Federación Asturiana de Comercio ha entregado esta mañana los premios del concurso de escaparates navideños de Oviedo. En la decimotercera edición han competido 62 establecimientos. La tienda de moda Píkara, la óptica Rosal 21 y la mercería el Nido han sido los ganadores.

Los escaparates son la carta de presentación de las tiendas para animar las ventas. Desde la FAC se lamenta la falta de apoyo del ayuntamiento de Oviedo con iniciativas como ésta. "Este año no hemos tenido subvención, ha habido que quitar

uno de los premios y la repercusión habría sido mayor con más ayuda", lamenta Emilio Pérez Caicoya.