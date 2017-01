Roban un vehículo de limpieza en Trubia y vuelcan en Pumarín tras huir de la Policía

Dos hombres mantuvieron ayer en jaque a la Policía Local durante una frenética persecución por la avenida Pumarín, Aureliano San Román y la avenida de Pando a cien kilómetros por hora, hacia las nueve de la mañana. Iban en un vehículo robado de la contrata municipal de limpieza y los agentes detrás, en un coche policial. Finalmente, perdieron el control y volcaron frente a las torres de Pando siendo detenidos como presuntos autores de un delito de robo con fuerza y otro de hurto y uso de vehículo. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación porque el pequeño vehículo de limpieza pertenecía a la demarcación rural (el almacén que la empresa FCC tiene en Trubia). Uno de los detenidos está en las dependencias de la Benemérita y al cierre de esta edición su compinche permanecía en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) al sufrir lesiones en una costilla y una mano.

Una patrulla de la Policía Local vio pasar a toda velocidad por Pumarín un vehículo especial de baldeo a primera hora de la mañana. Dentro había dos hombres y el conductor llevaba puesto el inconfundible uniforme amarillo de los operarios de limpieza. Comenzó entonces una persecución frenética por las calles de Oviedo a casi cien kilómetros por hora, que es la velocidad máxima que alcanzan este tipo de vehículos. Pero la furgoneta robada volcó delante de las torres de Pando.

El conductor tiene antecedentes penales por delitos similares, aunque no es trabajador del servicio de limpieza pese a que en un primer momento diera esa impresión. La Policía Local lo comprobó tras llamar a los responsables de FCC, que se enteraron en ese momento de que no sólo les habían robado un vehículo de su sede trubieca, sino que también les habían asaltado. Al parecer, la pareja reventó y desvalijó las taquillas de la oficina y provocó numerosos desperfectos que incluyen el vehículo, siniestro total. Además, ambos dieron positivo en alcoholemia con una elevada tasa que no ha trascendido.

La aparatosidad del accidente y la posterior detención de los ladrones en plena calle llamó la atención de los vecinos y los escasos viandantes que pasaban por allí de regreso a sus casa tras la fiesta de Nochevieja.

El servicio municipal de limpieza restituyó ayer la furgoneta -una de los que habitualmente se usa para las tareas de baldeo en Trubia- y también el material dañado de la oficina para poder trabajar con normalidad.

El 14 de mayo hubo otra persecución policial, aunque de Oviedo a Avilés. Tres personas (dos adultos y un menor) fueron interceptadas pasadas las cuatro y cuarto de la madrugada por una patrulla de Avilés. Una de ellas conducía un Mitsubishi con matrícula O-9481-AK que, según dedujeron los agentes, había sido robado minutos antes en Colloto.

Cuando la Policía Local dio el alto -en la calle de Pedro de Valdivia-, el conductor se dio a la fuga. Los tres hombres responden a las siguientes iniciales: R.G.T. (de Oviedo); B. H. H. (de Colloto) y M. M. T. (también de Colloto). Los agentes emprendieron entonces una persecución por calles del sur de Avilés y también por el concejo de Corvera (Las Vegas, Los Campos y Solís) que concluyó cuando los tres ladrones se salieron de la carretera en el alto de la Miranda. En la persecución intervinieron agentes de la Policía Local de Avilés, de Corvera y una patrulla de la Guardia Civil de Cancienes (estos últimos, como apoyo).

La Guardia Civil se hizo cargo de la investigación del accidente y la Policía Nacional instruyó las diligencias referidas al robo.