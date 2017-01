Los ayudantes de los Reyes Magos se prueban los trajes con "ilusión y nervios"

Con ilusión y muchos nervios. Así afrontan los ayudantes de los Reyes Magos su cita con la cabalgata de Oviedo. Esta mañana en la escuela de minas se daban los últimos retoques a unos trajes "cómodos, a pesar de que no es lo que suelo llevar todos los días", apunta Steve Wright, miembro de la OSPA y ayudante del Rey Baltasar. Él llevará un traje dorado en contraste con el azul de Melchor. "Al final decidimos que a mi me quedaba mejor el azul", bromea el presidente del Real Oviedo, Jorge Menéndez Vallina, que este año ayudará al rey Melchor. Más ostentosa es la indumentaria de Gaspar: rojo, dorado y detalles de leopardo. "Quiero puntualizar que el leopardo que llevo murió de viejo no lo mató nadie", apunta Jose Antonio Lobato, ll actor del grupo Margen ayudará al rey Gaspar en la cabalgata de Oviedo.

Hasta los buzones reales ya han llegado varias peticiones de los más pequeños. "Es la fiesta e la ilusión pero yo siempre digo que hay que pensar en los niños que no tienen la oportunidad de que los reyes lleguen a su casa. Somos unos privilegiados", apunta Lobato el ayudante de Gaspar. " A mí me han pedido ascensos y logros deportivos yo quiero regalarles la esperanza, éste va a ser un gran año. De México los regalos tienen que cruzar el charco pero seguro que habrá algo", comenta el presidente del Oviedo y ayudante de Melchor.

En la escuela de Minas se ultiman los preparativos de la cabalgata de Oviedo. Aquí se guardan 1500 trajes para una comitiva que ascenderá a dos mil personas contando las bandas de música. Este año el recorrido elude el paso por la plaza de la catedral y la calle de Águila, "una zona muy peligrosa para los animales porque había muchos resbalones", aseguran los organizadores. Agentes de paisano vigilarán el trayecto para evitar incidencias. Delegación de gobierno ha puesto en marcha un dispositivo en el que participarán policías nacionales y municipales.